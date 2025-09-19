Ricerca Medico Specialista per opportunità professionale

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele, accreditato con il SSN, è una struttura di riferimento nella Riabilitazione e nella Ricerca in ambito sanitario. Offriamo supporto assistenziale a pazienti di tutte le età e stiamo cercando medici, specializzati e non, per potenziare le nostre attività.

Mansioni principali:

Gestione della salute dei pazienti

Diagnosi e prescrizione di terapie

Monitoraggio delle condizioni cliniche

Tenuta della documentazione sanitaria

Coordinamento delle cure e comunicazione con i familiari

Supervisione dei protocolli medici e gestione degli adempimenti amministrativi

Requisiti richiesti:

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione

Iscrizione all’Albo professionale dei Medici

Capacità organizzative e di lavoro in team multidisciplinari

Orientamento alla qualità e alla sicurezza delle cure

Luogo di lavoro: Cassino (RM).

L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati secondo la normativa vigente sulla protezione dei dati.

Se sei interessato, unisciti a noi e contribuisci al benessere dei nostri pazienti!