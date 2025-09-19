20.7 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Lavoro

Ricerca Medico Specialista per opportunità professionale

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele, accreditato con il SSN, è una struttura di riferimento nella Riabilitazione e nella Ricerca in ambito sanitario. Offriamo supporto assistenziale a pazienti di tutte le età e stiamo cercando medici, specializzati e non, per potenziare le nostre attività.

Mansioni principali:

  • Gestione della salute dei pazienti
  • Diagnosi e prescrizione di terapie
  • Monitoraggio delle condizioni cliniche
  • Tenuta della documentazione sanitaria
  • Coordinamento delle cure e comunicazione con i familiari
  • Supervisione dei protocolli medici e gestione degli adempimenti amministrativi

Requisiti richiesti:

  • Laurea in Medicina e Chirurgia
  • Specializzazione
  • Iscrizione all’Albo professionale dei Medici
  • Capacità organizzative e di lavoro in team multidisciplinari
  • Orientamento alla qualità e alla sicurezza delle cure

Luogo di lavoro: Cassino (RM).

L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati secondo la normativa vigente sulla protezione dei dati.

Se sei interessato, unisciti a noi e contribuisci al benessere dei nostri pazienti!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ricerca Medico Specialista per opportunità professionale

Medici per riabilitazione cercasi, laurea in Medicina richiesta. Ambiente collaborativo in un istituto di eccellenza, opportunità di crescita.

Cercasi Assistente Esecutivo

Assistente Personale per il CEO di PIB Italia: richiediamo 2-3 anni di esperienza. Beneficio: supporto in un contesto dinamico e internazionale.

Coordinatore Operations

Coordinatore Operativo con 3 anni di esperienza customer service; contribuisci a migliorare processi e soddisfazione clienti in un team dinamico.

Addetto/a Ufficio Commerciale

Umana cerca un Addetto/a Ufficio Commerciale per supportare i funzionari. Richiesta laurea triennale; offre formazione e premialità.

Ricerca Assistente Amministrativa

Assistente amministrativa con esperienza PMI per gestione back office; ottima conoscenza dell'inglese. Benefit: buoni pasto.

Articolo precedente
Bluetooth 5.4 In Ear Headphones | 40H, ENC, IP7 Waterproof
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.