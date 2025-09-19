Ricerca Medico Specialista per opportunità professionale

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele, accreditato con il SSN, è una struttura di riferimento nella Riabilitazione e nella Ricerca in ambito sanitario. Offriamo supporto assistenziale a pazienti di tutte le età e stiamo cercando medici, specializzati e non, per potenziare le nostre attività.
Mansioni principali:
- Gestione della salute dei pazienti
- Diagnosi e prescrizione di terapie
- Monitoraggio delle condizioni cliniche
- Tenuta della documentazione sanitaria
- Coordinamento delle cure e comunicazione con i familiari
- Supervisione dei protocolli medici e gestione degli adempimenti amministrativi
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione
- Iscrizione all’Albo professionale dei Medici
- Capacità organizzative e di lavoro in team multidisciplinari
- Orientamento alla qualità e alla sicurezza delle cure
Luogo di lavoro: Cassino (RM).
L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati secondo la normativa vigente sulla protezione dei dati.
Se sei interessato, unisciti a noi e contribuisci al benessere dei nostri pazienti!
