Ricerca lavoro e salute mentale in Italia

La ricerca di lavoro rappresenta per molti italiani un percorso emotivo difficile, caratterizzato da attese, incertezze e pressioni che mettono a rischio la propria salute mentale. Tuttavia, questo scenario presenta anche un aspetto positivo: un numero crescente di persone riconosce il peso psicologico della ricerca di lavoro e sceglie di prendersi cura di sé.

Secondo uno studio condotto da Unobravo, una piattaforma di psicologi online, su un campione di oltre 1.500 adulti, la ricerca di lavoro ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale del 42% degli intervistati. Inoltre, un italiano su tre ha preso in considerazione l’idea di rivolgersi a uno psicologo per affrontare stress, rifiuti e senso di inadeguatezza.

Le principali fonti di frustrazione nella ricerca di lavoro includono stipendi troppo bassi, il ghosting da parte dei recruiter, la poca trasparenza salariale, la difficoltà nel trovare ruoli adeguati e gli annunci fraudolenti. Questi fattori possono portare a una pressione significativa sui candidati, con il 36% che si sente spinto ad accettare la prima offerta disponibile e il 46% che si candida per posizioni per le quali è sovraqualificato.

La dottoressa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e Direttrice Clinica di Unobravo, sottolinea come la ricerca di lavoro sia un periodo di vulnerabilità emotiva in cui è facile mettere in discussione sé stessi. Tuttavia, esistono strategie efficaci per proteggere il proprio benessere, come creare routine sane, riformulare i rifiuti e cercare connessione e supporto.

Lo studio mostra che gli italiani stanno normalizzando l’idea di chiedere aiuto, riconoscendo che il benessere psicologico è parte integrante del percorso professionale. In un periodo in cui quasi la metà degli adulti italiani prevede di cercare un nuovo lavoro, questo cambio di mentalità rappresenta una vera risorsa sociale.