Ricerca Italiana Avanza Contro Malattia Di Huntington

La Fondazione Neuromed è stata selezionata come una dei vincitori del bando congiunto promosso da Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo. Il gruppo guidato dal dottor Vittorio Maglione ha ricevuto un finanziamento per sviluppare nuovi approcci di terapia genica in modelli preclinici di malattia di Huntington.

Il progetto si concentra sui geni la cui funzione è ancora non pienamente compresa, i cosiddetti geni “Tdark”, considerati oggi un territorio da esplorare per capire più a fondo l’origine e l’evoluzione di molte malattie rare. L’iniziativa delle due Fondazioni mira a “illuminare” le zone meno conosciute del genoma umano, favorendo studi che possano aprire nuove prospettive terapeutiche.

Il dottor Maglione afferma che questo studio rappresenta la naturale prosecuzione di un precedente lavoro sviluppato insieme al professor Graziano Martello dell’Università di Padova, grazie al quale hanno individuato nuovi geni coinvolti nell’Huntington. La loro funzione è ancora poco chiara, ma sappiamo che alterazioni possono contribuire alla progressione della malattia. Con il nuovo progetto svilupperanno strategie di terapia genica mirate a correggere queste anomalie nei modelli animali.

La malattia di Huntington è una patologia genetica rara che determina la degenerazione progressiva di specifiche aree del cervello, con effetti sui movimenti, sul linguaggio e sul comportamento. Il finanziamento ricevuto consentirà al team di ricerca di esplorare nuove possibilità terapeutiche per questa malattia.