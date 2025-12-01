Ricerca HR Manager a Milano per gestire lo sviluppo organizzativo

Posizione lavorativa: HR MANAGER
Azienda: Generazione Vincente
Descrizione lavoro: azienda cliente operante nel settore metalmeccanico una/un HR MANAGER in zona Polpenazze del Garda(BS). Posizione… e applicazione del CCNL Metalmeccanico Industria. Requisiti Esperienza pregressa nel ruolo di HR Manager o in posizioni…
Località: Garda, Verona
Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 03:02:27 GMT
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!