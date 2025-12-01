12.5 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Lavoro

Ricerca HR Manager a Milano per gestire lo sviluppo organizzativo

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: HR MANAGER

Azienda: Generazione Vincente

Descrizione lavoro: azienda cliente operante nel settore metalmeccanico una/un HR MANAGER in zona Polpenazze del Garda(BS). Posizione… e applicazione del CCNL Metalmeccanico Industria. Requisiti Esperienza pregressa nel ruolo di HR Manager o in posizioni…

Località: Garda, Verona

Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 03:02:27 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Circular Monday in Svezia
Articolo successivo
Costruisci Mondi: Kit Avventura Sky Trails
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.