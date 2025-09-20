Ricerca Front Desk Agent

Chi Siamo

Siamo un gruppo rinomato nel settore dell’ospitalità, attualmente gestendo due prestigiosi hotel a 4 stelle nel cuore di Firenze. Il nostro primo hotel, aperto nel 2017, ha consolidato una solida reputazione per l’eccellenza del servizio e l’alta soddisfazione degli ospiti. Stiamo preparando l’apertura del nostro secondo hotel di lusso, Della Calza Retreat & Spa, che punta a diventare un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità nel centro storico di Firenze. Per garantire un servizio impeccabile fin dal primo contatto, cerchiamo un Front Desk Agent da integrare nel nostro team di Front Office.

Obiettivo del Ruolo

Il Front Desk Agent è il primo punto di contatto tra l’hotel e gli ospiti, svolgendo un ruolo chiave nel fornire un’accoglienza calda, efficiente e personalizzata. Il candidato selezionato sarà responsabile della gestione delle operazioni di check-in e check-out, della gestione delle prenotazioni e dell’assistenza agli ospiti durante il soggiorno, in linea con gli alti standard di un hotel di lusso.

Responsabilità Principali

Accogliere gli ospiti con professionalità, cortesia e attenzione.

Gestire le procedure di check-in e check-out in modo rapido e preciso.

Fornire informazioni dettagliate sui servizi dell’hotel, sulla città e sugli eventi locali.

Gestire prenotazioni telefoniche e online tramite il software di gestione dell’hotel.

Mantenere aggiornati i registri di arrivo e partenza.

Collaborare con altri reparti per garantire la massima soddisfazione degli ospiti.

Gestire reclami o richieste particolari con soluzioni tempestive ed efficaci.

Assicurare che l’area reception e i materiali informativi siano ordinati e presentabili.

Requisiti Obbligatori

Diploma di scuola superiore o laurea in turismo/lingue (preferibile).

Almeno 1 anno di esperienza in hotel di categoria simile o superiore.

Ottima conoscenza dell’inglese (livello B2 o superiore).

Ottima conoscenza del francese e/o del tedesco (livello B2 o superiore).

La conoscenza di una terza lingua straniera è considerata un plus.

Conoscenza operativa dei principali software di gestione hotel (es. Opera, Protel, Mews, ecc.).

Familiarità con i principali canali OTA e sistemi di prenotazione.

Competenze Tecniche e Soft

Eccellenti capacità comunicative e interpersonali.

Forti abilità di problem-solving e gestione dello stress.

Attenzione ai dettagli e accuratezza nelle attività amministrative.

Capacità di lavoro in team e collaborazione interdipartimentale.

Flessibilità con orari di lavoro, inclusi weekend e festivi.

Discrezione, affidabilità e forte orientamento al cliente.

Passione per l’ospitalità e impegno per l’eccellenza del servizio.

Perché Unirsi al Nostro Team?

Unisciti a un gruppo dinamico e in crescita nel cuore di Firenze.

Acquisisci esperienza professionale in una struttura di lusso focalizzata su qualità e dettagli.

Lavora in un ambiente stimolante e collaborativo dedicato all’eccellenza del servizio.

Offriamo un pacchetto retributivo competitivo e reali opportunità di crescita professionale.

Se sei appassionato di ospitalità di alta gamma e vuoi contribuire a creare esperienze memorabili per i nostri ospiti, candidati ora e diventa una parte fondamentale del successo della nostra nuova struttura!