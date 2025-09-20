Ricerca Executive Assistant per opportunità lavorativa

Chi SiamoArea Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Parte del gruppo internazionale PIB Group, operiamo su tutto il territorio italiano e collaboriamo con oltre 40 compagnie assicurative a livello globale. Negli ultimi anni, abbiamo acquisito una forte specializzazione nel mercato automotive, aiutando concessionari e operatori del settore a creare soluzioni assicurative personalizzate.

Responsabilità del Ruolo

Stiamo cercando un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia. Il ruolo prevede:

Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti

Organizzazione di riunioni strategiche e follow-up

Coordinamento delle attività tra il CEO e i team

Monitoraggio delle scadenze e gestione di priorità

Redazione di comunicazioni riservate

Interfaccia con interlocutori interni ed esterni

Gestione di pratiche amministrative

Supporto diretto in sede e in trasferte

Competenze Richieste

Cerchiamo candidati con:

Esperienza di 2-3 anni in assistenza a figure C-level, preferibilmente in contesti internazionali

Eccellenti capacità organizzative

Flessibilità e discrezione

Ottime doti comunicative

Elevata padronanza degli strumenti digitali

Ottima conoscenza dell’inglese

Atteggiamento proattivo e orientato alla soluzione dei problemi

Dettagli Collaborativi

Contratto: Tempo Indeterminato

CCNL: Commercio – 14 mensilità

Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale

Unisciti al Nostro Team

Se sei una persona dinamica e autonoma, pronta a supportare un leader in un contesto internazionale, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo chi possa fare la differenza con entusiasmo e precisione.