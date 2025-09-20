23.4 C
Area Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Parte del gruppo internazionale PIB Group, operiamo su tutto il territorio italiano e collaboriamo con oltre 40 compagnie assicurative a livello globale. Negli ultimi anni, abbiamo acquisito una forte specializzazione nel mercato automotive, aiutando concessionari e operatori del settore a creare soluzioni assicurative personalizzate.

Responsabilità del Ruolo
Stiamo cercando un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia. Il ruolo prevede:

  • Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti
  • Organizzazione di riunioni strategiche e follow-up
  • Coordinamento delle attività tra il CEO e i team
  • Monitoraggio delle scadenze e gestione di priorità
  • Redazione di comunicazioni riservate
  • Interfaccia con interlocutori interni ed esterni
  • Gestione di pratiche amministrative
  • Supporto diretto in sede e in trasferte

Competenze Richieste
Cerchiamo candidati con:

  • Esperienza di 2-3 anni in assistenza a figure C-level, preferibilmente in contesti internazionali
  • Eccellenti capacità organizzative
  • Flessibilità e discrezione
  • Ottime doti comunicative
  • Elevata padronanza degli strumenti digitali
  • Ottima conoscenza dell’inglese
  • Atteggiamento proattivo e orientato alla soluzione dei problemi

Dettagli Collaborativi
Contratto: Tempo Indeterminato
CCNL: Commercio – 14 mensilità
Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale

Unisciti al Nostro Team
Se sei una persona dinamica e autonoma, pronta a supportare un leader in un contesto internazionale, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo chi possa fare la differenza con entusiasmo e precisione.


Ricerca Executive Assistant per opportunità lavorativa

