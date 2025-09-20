Ricerca Executive Assistant per opportunità lavorativa

Area Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Parte del gruppo internazionale PIB Group, operiamo su tutto il territorio italiano e collaboriamo con oltre 40 compagnie assicurative a livello globale. Negli ultimi anni, abbiamo acquisito una forte specializzazione nel mercato automotive, aiutando concessionari e operatori del settore a creare soluzioni assicurative personalizzate.
Responsabilità del Ruolo
Stiamo cercando un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia. Il ruolo prevede:
- Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti
- Organizzazione di riunioni strategiche e follow-up
- Coordinamento delle attività tra il CEO e i team
- Monitoraggio delle scadenze e gestione di priorità
- Redazione di comunicazioni riservate
- Interfaccia con interlocutori interni ed esterni
- Gestione di pratiche amministrative
- Supporto diretto in sede e in trasferte
Competenze Richieste
Cerchiamo candidati con:
- Esperienza di 2-3 anni in assistenza a figure C-level, preferibilmente in contesti internazionali
- Eccellenti capacità organizzative
- Flessibilità e discrezione
- Ottime doti comunicative
- Elevata padronanza degli strumenti digitali
- Ottima conoscenza dell’inglese
- Atteggiamento proattivo e orientato alla soluzione dei problemi
Dettagli Collaborativi
Contratto: Tempo Indeterminato
CCNL: Commercio – 14 mensilità
Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale
Unisciti al Nostro Team
Se sei una persona dinamica e autonoma, pronta a supportare un leader in un contesto internazionale, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo chi possa fare la differenza con entusiasmo e precisione.
