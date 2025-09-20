Ricerca Executive Assistant esperto

Area Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Siamo parte del gruppo internazionale PIB Group, con presenza su tutto il territorio italiano e una rete di oltre 40 compagnie assicurative a livello globale. Negli ultimi anni, ci siamo specializzati nel mercato automotive, supportando concessionari e operatori del settore nella creazione di soluzioni assicurative personalizzate.
Responsabilità del Ruolo
Stiamo cercando un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia. Il ruolo richiede collaborazione stretta con il CEO per mantenere alta l’efficienza organizzativa. Le principali responsabilità includono:
- Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti e trasferte
- Organizzazione di riunioni strategiche, inclusa logistica e follow-up
- Coordinamento delle attività con team locali e internazionali
- Monitoraggio delle scadenze e gestione di priorità complesse
- Redazione di comunicazioni e documenti riservati
- Interfaccia con interlocutori interni ed esterni
- Gestione di pratiche amministrative legate alle attività del CEO
- Supporto diretto durante eventi o trasferte
Competenze Richieste
Cerchiamo una persona con:
- Esperienza di 2-3 anni in ruoli di assistenza a figure C-level
- Eccellenti capacità organizzative e approccio multitasking
- Flessibilità, discrezione e senso di responsabilità
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Elevata padronanza degli strumenti digitali (Google Workspace, Microsoft Office)
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Atteggiamento proattivo e orientato alla soluzione dei problemi
Dettagli Collaborativi
Contratto: Tempo Indeterminato
CCNL: Commercio – 14 mensilità
Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale
Unisciti al Nostro Team
Se sei un/una professionista dinamico/a e autonomo/a con voglia di affiancare una figura chiave in un contesto internazionale, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo persone in grado di fare la differenza!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Assistente personale al CEO: gestire l'agenda e le riunioni. Requisito: esperienza 2-3 anni in supporto a C-level. Benefit: ticket restaurant e welfare aziendale.
Farmacista, laurea e iscrizione all'Albo richiesti; contribuisci a un servizio di qualità, migliorando la salute della clientela.
Apprendista in magazzino ricambi e accessori, con buona dimestichezza informatica. Formazione pratica accanto a esperti per una carriera solida.
Infermiere cercasi per cura e assistenza in casa di cura fiorentina. Requisito: Laurea in Infermieristica. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.
Teoresi cerca neolaureati in ingegneria meccanica o veicolo per il settore automotive. Richiesta passione per l'innovazione e inglese. Offriamo un contratto indeterminato e opportunità di crescita.