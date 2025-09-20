27.1 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Lavoro

Ricerca Executive Assistant esperto

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Chi Siamo
Area Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Siamo parte del gruppo internazionale PIB Group, con presenza su tutto il territorio italiano e una rete di oltre 40 compagnie assicurative a livello globale. Negli ultimi anni, ci siamo specializzati nel mercato automotive, supportando concessionari e operatori del settore nella creazione di soluzioni assicurative personalizzate.

Responsabilità del Ruolo
Stiamo cercando un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia. Il ruolo richiede collaborazione stretta con il CEO per mantenere alta l’efficienza organizzativa. Le principali responsabilità includono:

  • Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti e trasferte
  • Organizzazione di riunioni strategiche, inclusa logistica e follow-up
  • Coordinamento delle attività con team locali e internazionali
  • Monitoraggio delle scadenze e gestione di priorità complesse
  • Redazione di comunicazioni e documenti riservati
  • Interfaccia con interlocutori interni ed esterni
  • Gestione di pratiche amministrative legate alle attività del CEO
  • Supporto diretto durante eventi o trasferte

Competenze Richieste
Cerchiamo una persona con:

  • Esperienza di 2-3 anni in ruoli di assistenza a figure C-level
  • Eccellenti capacità organizzative e approccio multitasking
  • Flessibilità, discrezione e senso di responsabilità
  • Ottime doti comunicative e relazionali
  • Elevata padronanza degli strumenti digitali (Google Workspace, Microsoft Office)
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • Atteggiamento proattivo e orientato alla soluzione dei problemi

Dettagli Collaborativi
Contratto: Tempo Indeterminato
CCNL: Commercio – 14 mensilità
Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale

Unisciti al Nostro Team
Se sei un/una professionista dinamico/a e autonomo/a con voglia di affiancare una figura chiave in un contesto internazionale, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo persone in grado di fare la differenza!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ricerca Executive Assistant esperto

Assistente personale al CEO: gestire l'agenda e le riunioni. Requisito: esperienza 2-3 anni in supporto a C-level. Benefit: ticket restaurant e welfare aziendale.

Farmacista iscritto/a all’albo

Farmacista, laurea e iscrizione all'Albo richiesti; contribuisci a un servizio di qualità, migliorando la salute della clientela.

Apprendista area ricambi e accessori

Apprendista in magazzino ricambi e accessori, con buona dimestichezza informatica. Formazione pratica accanto a esperti per una carriera solida.

Infermiere Casa di Cura

Infermiere cercasi per cura e assistenza in casa di cura fiorentina. Requisito: Laurea in Infermieristica. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.

Neolaureato Ingegneria Meccanica Automotiv

Teoresi cerca neolaureati in ingegneria meccanica o veicolo per il settore automotive. Richiesta passione per l'innovazione e inglese. Offriamo un contratto indeterminato e opportunità di crescita.

Articolo precedente
Notizie del Giorno: Riepilogo Serale del 19 Settembre 2025
Articolo successivo
Enzo Iacchetti: “Gaza, il mio impegno contro l’indifferenza”
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.