Ricerca Executive Assistant esperto

Chi SiamoArea Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Siamo parte del gruppo internazionale PIB Group, con presenza su tutto il territorio italiano e una rete di oltre 40 compagnie assicurative a livello globale. Negli ultimi anni, ci siamo specializzati nel mercato automotive, supportando concessionari e operatori del settore nella creazione di soluzioni assicurative personalizzate.

Responsabilità del Ruolo

Stiamo cercando un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia. Il ruolo richiede collaborazione stretta con il CEO per mantenere alta l’efficienza organizzativa. Le principali responsabilità includono:

Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti e trasferte

Organizzazione di riunioni strategiche, inclusa logistica e follow-up

Coordinamento delle attività con team locali e internazionali

Monitoraggio delle scadenze e gestione di priorità complesse

Redazione di comunicazioni e documenti riservati

Interfaccia con interlocutori interni ed esterni

Gestione di pratiche amministrative legate alle attività del CEO

Supporto diretto durante eventi o trasferte

Competenze Richieste

Cerchiamo una persona con:

Esperienza di 2-3 anni in ruoli di assistenza a figure C-level

Eccellenti capacità organizzative e approccio multitasking

Flessibilità, discrezione e senso di responsabilità

Ottime doti comunicative e relazionali

Elevata padronanza degli strumenti digitali (Google Workspace, Microsoft Office)

Ottima conoscenza della lingua inglese

Atteggiamento proattivo e orientato alla soluzione dei problemi

Dettagli Collaborativi

Contratto: Tempo Indeterminato

CCNL: Commercio – 14 mensilità

Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale

Unisciti al Nostro Team

Se sei un/una professionista dinamico/a e autonomo/a con voglia di affiancare una figura chiave in un contesto internazionale, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo persone in grado di fare la differenza!