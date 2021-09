Scienza e tecnologia con un unico e ambizioso obiettivo: fornire terapie efficaci a tutti i pazienti oncologici che non possono ancora contare su trattamenti in grado di sconfiggere il cancro. E’ questa la strategia di Daiichi Sankyo, gruppo farmaceutico internazionale con sede centrale a Tokyo, da oltre 120 anni impegnato nella ricerca scientifica, che mira a portare il suo contributo anche in ambito oncologico, con l’obiettivo di migliorare l’aspettativa di vita dei pazienti con tumore.

Ricerca e sviluppo in oncologia

Con più di 16.000 dipendenti in oltre 20 Paesi, Daiichi Sankyo investe in Ricerca e Sviluppo sull’oncologia più del 20% del proprio fatturato – pari a 1.84 miliardi di euro – facendo leva su una ricerca scientifica e una tecnologia di prima classe. Tra il 2021 e il 2026 è previsto un ulteriore investimento di 11 miliardi di euro per sviluppare soluzioni terapeutiche in particolare nelle aree di trattamento del cancro alla mammella, al polmone, allo stomaco, al colon retto, di neoplasie ematologiche e di altri tumori solidi.

ADC e la tecnologia DXd: un proiettile che colpisce al cuore del tumore

Il tratto distintivo della ricerca sviluppata da Daiichi Sankyo è racchiuso in tre lettere: DXd la tecnologia altamente innovativa che l’azienda farmaceutica ha brevettato per i suoi anticorpi monoclonali farmaco-coniugati o ADC( Antibody-Drug Conjugates). Un approccio alla cura dei tumori altamente innovativo con un’enorme potenzialità e la speranza di cura di tumori spesso molto aggressivi. La peculiarità degli anticorpi monoclonali farmaco-coniugati (ADC) è la massima efficienza nella somministrazione mirata di una sostanza citotossica alle cellule tumorali. Gli anticorpi monoclonali coniugati di Daiichi Sankyo combinano, grazie alla innovativa tecnologia DXd, un anticorpo monoclonale a un linker stabile che consente il rilascio di un nuovo potente agente citotossico (deruxtecan, DXd) all’interno della cellula tumorale bersaglio, trasformando questa combinazione in un vero e proprio proiettile, progettato per colpire direttamente al cuore la cellula tumorale. Gli ADC rappresentano l’elemento distintivo della pipeline oncologica di Daiichi Sankyo, grazie alla sua tecnologia, prodotta da una ricerca scientifica altamente innovativa che è in grado di trasformare realmente la scienza in valore per i pazienti e di cambiare radicalmente gli attuali standard di cura nel trattamento del cancro.

Medicina di precisione e target therapy

Gli ADC rappresentano uno tra gli esempi più innovativi di ciò che significano medicina di precisione e target therapy. I progressi nel campo della genomica hanno reso possibile l’implementazione di nuove tecnologie che consentono l’identificazione di specifici bersagli molecolari sui quali mirare con terapie target efficaci, proprio come gli ADC. La loro funzione è quella di puntare al cuore della cellula tumorale e distruggerla, risparmiando i tessuti sani e senza ripercussioni sul sistema immunitario. “Il cancro è un avversario aggressivo, ma non invincibile e noi siamo determinati a combatterlo al fianco dei pazienti mettendo in campo tutta la nostra expertise”, dichiara Mauro Vitali, Oncology Country Head di Daiichi Sankyo Italia. “Gli anticorpi monoclonali coniugati sono il frutto della sinergia tra scienza e tecnologia, con l’obiettivo di poter rispondere con soluzioni efficaci a quei pazienti oncologici che non hanno altre opzioni di trattamento, migliorandone l’aspettativa di vita”.

Le conferme della ricerca scientifica

Dagli studi scientifici condotti sino ad oggi, emerge come gli ADC- DXd di Daiichi Sankyo abbiano una robusta efficacia unita alla risposta rapida e duratura della malattia. Proprio di recente, sono stati presentati al Congresso Europeo di Oncologia Medica (Esmo 2021), i risultati di importanti ricerche su trastuzumab deruxtecan, sperimentato in un ampio e completo programma di sviluppo clinico attualmente in corso a livello globale con studi registrativi che ne stanno valutando l’efficacia e la sicurezza in monoterapia per il trattamento di diversi tumori con espressione di HER2, inclusi i carcinomi mammario, gastrico e polmonare. “La forza di questi farmaci – prosegue Vitali – si basa sulla tecnologia innovativa che li caratterizza e che conta su una potente azione citotossica e un’azione mirata che ‘bombarda’ le cellule tumorali, risparmiando i tessuti sani e il sistema immunitario del paziente”. A Esmo 2021, in particolare, sono stati considerati molto promettenti i risultati dello studio di fase 3 Destiny-Breast03 dai quali è emerso che l’anticorpo monoclonale trastuzumab deruxtecan (T-DXd), rispetto agli attuali standard di cura, è stato in grado di triplicare la sopravvivenza libera da progressione nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2+ precedentemente trattati con trastuzumab e taxano. Dati importanti, tanto da essere presentati per primi all’interno del Simposio presidenziale del Congresso.

Un’efficacia estesa alle cellule tumorali vicine

A rendere unica la tecnologia degli ADC di Daiichi Sankyo è anche il cosiddetto ‘bystander effect’, cioè la capacità della citotossina, una volta rilasciata all’interno della cellula bersaglio, di passare agevolmente la membrana ed estendere il suo effetto alle cellule tumorali vicine non direttamente colpite dall’anticorpo. Questa proprietà del tutto peculiare consente di superare l’eterogeneità intratumorale delle cellule maligne, comune a molte patologie, che aumenta progressivamente con la crescita del tumore e rappresenta oggi una barriera significativa al trattamento. Proprio grazie a queste caratteristiche terapeutiche sempre più di precisione diventa più concreta la possibilità di utilizzare gli ADC in completa sostituzione delle chemioterapie convenzionali.

Un lavoro di squadra