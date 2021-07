È la sfida lanciata per la ripartenza economica del nostro Paese che guarda con fiducia al futuro, puntando sulla ricerca e sull’ecosistema delle startup e imprese innovative per attrarre nuove idee e investimenti. L’Italia si prepara così a diventare una ‘startup nation’ competitiva su scala internazionale, di cui si può avere un’anticipazione in ambito del World Startup Fest. La manifestazione dedicata a startup e scaleup inaugura proprio quest’anno all’interno della nona edizione del WMF che dal 15 al 17 luglio si svolge in presenza al Palacongressi di Rimini (si può partecipare anche online attraverso la piattaforma ibrida.io). Offre un contenitore di appuntamenti e occasioni di approfondimento e di confronto interamente dedicato all’universo startup e scaleup da tutto il mondo.

Fra gli eventi in agenda del World Startup Fest, per esempio, il panel Scaleup for Future porta sul Mainstage del WMF2021 cinque Scaleup provenienti da Inghilterra, Paesi Bassi, Parigi e Singapore, scoprendo alcune tra le realtà trainanti in ambito dell’innovazione quali Bidroom, SumUp, foodpanda, Revolut e ContentSquare; che presenta al pubblico presente e in collegamento il proprio modello di business e i loro casi-studio. L’iniziativa vuole infatti essere occasione di confronto tra realtà già affermate e stakeholder del panorama internazionale.



L’altra novità del WMF2021 è lo Startup International Showcase. Il panel ospita otto startup internazionali selezionate tra candidature provenienti da Asia, Africa, Europa, USA e Sudamerica. Offre ai partecipanti una prospettiva internazionale dell’imprenditoria legata all’innovazione, presentando le loro attività e percorsi di crescita.

Da sempre al cuore di tutto il WMF, inoltre, torna il 16 luglio anche la Finale della Startup Competition più grande d’Italia. Anche quest’anno, è condotta da Diletta Leotta e Cosmano Lombardo ideatore della manifestazione riminese. Alla Competition – che conta uno storico di oltre 3.300 candidature provenienti da tutto il mondo e l’equivalente di 1.9 milioni di euro di premi consegnati da più di 200 investitori e partner – parteciperanno le sei startup finaliste selezionate tra le oltre 500 application ricevute. Si tratta di DeepMammo, Hexagro, MyLeg, Recornea, Toothpic, VoiceMed, provenienti da Lussemburgo, Svizzera e Italia. Introducendo temi di attualità quali la cybersecurity, digital health e l’agrifood. Una giuria di esperti e rappresentanti di venture capital, investitori, partner corporate delle più rilevanti realtà dell’ecosistema innovativo (tra cui Amazon AWS, Bocconi for Innovation, Cariplo Factory solo per citarne alcuni) valuta i progetti in gara. In palio per i migliori progetti premi per un valore di oltre 500mila euro.

All’universo delle startup è inoltre riservato lo Startup District. L’area espositiva dedicata alle ultime novità tecnologiche presenta 40 startup, provenienti da tutto il mondo, offrendo così l’opportunità per accedere a tante occasioni di networking e di business-matching tramite incontri con i principali player di settore, i business partner e con i partecipanti del WMF. Lo Startup Stage ospita, inoltre, altre 36 startup selezionate che, pur non rientrando tra le finaliste della Competition, si sono però distinte per il potenziale innovativo del loro modello di business.



Non solo. Per la prima volta quest’anno il Festival sull’Innovazione celebra la prima edizione del Premio Nazionale della Ricerca Big Data e Artificial Intelligence. Il riconoscimento nasce dalla partnership tra il WMF e l’International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development (IFAB), a supporto di giovani ricercatori. In palio, un montepremi di 13.500€ da destinare a risultati della ricerca innovativi nell’ambito dei Big Data e dell’Artificial Intelligence. La cerimonia di premiazione è il 15 luglio sul palco principale del Palacongressi alla presenza, fra gli altri, di Sanzio Bassini, direttore scientifico di IFAB.