Ricerca di Team Assistant Professionale

Engel & Völkers è una società leader nel settore dell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali premium, yacht e aeroplani. Operiamo in oltre 30 paesi con più di 900 sedi, offrendo servizi su misura a clienti privati e istituzionali.
Siamo alla ricerca di una Team Assistant per la nostra sede di Civitanova Marche.
Responsabilità:
- Gestione professionale dell’ufficio (telefono, coordinamento appuntamenti, corrispondenza, mansioni amministrative)
- Supporto all’Office Manager e al team nelle operazioni quotidiane
- Supporto in occasioni di appuntamenti ed eventi commerciali
- Gestione dei social network
- Attuazione di attività di vendita e marketing
- Stesura di testi descrittivi delle proprietà e altra documentazione
Profilo ricercato:
- Precedenti esperienze in situazioni simili
- Alto grado di impegno e spirito di squadra
- Ottime capacità comunicative e organizzative
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Comportamento cordiale e atteggiamento amichevole
Cosa offriamo:
- Formazione continua attraverso l’Academy interna di E&V
- Ambiente di lavoro giovane, professionale e stimolante
Siete interessati? Inviate la vostra candidatura a [email protected]!
