29 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Lavoro

Ricerca di Team Assistant Professionale

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Engel & Völkers è una società leader nel settore dell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali premium, yacht e aeroplani. Operiamo in oltre 30 paesi con più di 900 sedi, offrendo servizi su misura a clienti privati e istituzionali.

Siamo alla ricerca di una Team Assistant per la nostra sede di Civitanova Marche.

Responsabilità:

  • Gestione professionale dell’ufficio (telefono, coordinamento appuntamenti, corrispondenza, mansioni amministrative)
  • Supporto all’Office Manager e al team nelle operazioni quotidiane
  • Supporto in occasioni di appuntamenti ed eventi commerciali
  • Gestione dei social network
  • Attuazione di attività di vendita e marketing
  • Stesura di testi descrittivi delle proprietà e altra documentazione

Profilo ricercato:

  • Precedenti esperienze in situazioni simili
  • Alto grado di impegno e spirito di squadra
  • Ottime capacità comunicative e organizzative
  • Buona conoscenza del pacchetto Office
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • Comportamento cordiale e atteggiamento amichevole

Cosa offriamo:

  • Formazione continua attraverso l’Academy interna di E&V
  • Ambiente di lavoro giovane, professionale e stimolante

Siete interessati? Inviate la vostra candidatura a [email protected]!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ricerca di Team Assistant Professionale

Ruolo: Team Assistant per gestione ufficio e supporto commerciale. Requisito chiave: Esperienza precedente in ruoli simili. Beneficio: Formazione continua in un ambiente stimolante.

Back Office Commerciale Italia Cat. Protetta L.68/99

Gestione ordini e offerte per garantire la soddisfazione del cliente; requisito chiave: diploma; beneficio: miglioramento dell'efficienza aziendale.

Fisioterapista

Fisioterapista per struttura riabilitativa a Salice Terme; requisito chiave: laurea in Fisioterapia; beneficio: contratto indeterminato.

Project Assistant

Adecco ricerca Assistente di Commessa in cantieristica navale: gestisce commesse e documenti. Requisito chiave: inglese fluente. Beneficio: crescita in un settore dinamico.

Addetto/a gestione appuntamenti e centralino clienti

Gestisci appuntamenti e centralino clienti in un service BMW e Hyundai. Requisito chiave: esperienza nel settore automotive. Beneficio: possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Articolo precedente
Lenovo LOQ 15″ Gaming Notebook, RTX 5070, i7, 32GB, 1TB SSD
Articolo successivo
Bagarre in Aula: Sospensione dopo il Sì alla Riforma Giustizia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.