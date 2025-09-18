Ricerca di Team Assistant Professionale

Engel & Völkers è una società leader nel settore dell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali premium, yacht e aeroplani. Operiamo in oltre 30 paesi con più di 900 sedi, offrendo servizi su misura a clienti privati e istituzionali.

Siamo alla ricerca di una Team Assistant per la nostra sede di Civitanova Marche.

Responsabilità:

Gestione professionale dell’ufficio (telefono, coordinamento appuntamenti, corrispondenza, mansioni amministrative)

Supporto all’Office Manager e al team nelle operazioni quotidiane

Supporto in occasioni di appuntamenti ed eventi commerciali

Gestione dei social network

Attuazione di attività di vendita e marketing

Stesura di testi descrittivi delle proprietà e altra documentazione

Profilo ricercato:

Precedenti esperienze in situazioni simili

Alto grado di impegno e spirito di squadra

Ottime capacità comunicative e organizzative

Buona conoscenza del pacchetto Office

Ottima conoscenza della lingua inglese

Comportamento cordiale e atteggiamento amichevole

Cosa offriamo:

Formazione continua attraverso l’Academy interna di E&V

Ambiente di lavoro giovane, professionale e stimolante

Siete interessati? Inviate la vostra candidatura a [email protected]!