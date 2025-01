Ricerca di Desy Fioravanti, 14enne scomparsa a Ferrara: i Carabinieri diffondono la sua foto

I carabinieri stanno cercando Desy Fioravanti, una ragazza di 14 anni scomparsa a Ferrara. La minorenne è scomparsa dalla sua abitazione la sera di giovedì 23 gennaio e si presume che si sia allontanata volontariamente. La famiglia di Desy è molto preoccupata per la sua sicurezza e spera di ricevere notizie al più presto. Le forze dell’ordine hanno diffuso la foto della giovane e chiedono a chiunque la veda o abbia informazioni utili di contattare il numero di emergenza 112. La situazione è in continua evoluzione e gli aggiornamenti verranno forniti man mano che si ricevono notizie. La comunità è invitata a rimanere vigile e attenta nel caso si presenti l’opportunità di fornire indicazioni utili per il ritrovamento di Desy.