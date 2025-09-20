Ricerca Capo Officina

Sei un professionista della carpenteria e vuoi mettere in gioco le tue competenze guidando un team?

Per una storica carpenteria della zona, stiamo cercando un Capo Officina. Questa figura dovrà coordinare le attività e fungere da punto di riferimento tecnico e operativo per il reparto.

Cosa farai:

Gestirai e coordinerai un piccolo team, organizzando le attività quotidiane.

Ti occuperai del corretto svolgimento dei processi di assemblaggio e saldatura.

Controllerai la qualità dei lavori eseguiti, assicurando il rispetto degli standard.

Sarai coinvolto nell’ottimizzazione dei processi produttivi, contribuendo con soluzioni pratiche e migliorative.

Requisiti richiesti:

Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.

Esperienza nell’assemblaggio meccanico.

Competenza nella saldatura a filo e controllo qualità della saldatura.

Conoscenza di base delle macchine utensili.

Esperienza pregressa nella gestione di un team (anche piccolo).

Sede di lavoro: San Felice sul Panaro (MO).

La retribuzione e il livello contrattuale verranno stabiliti in base al profilo individuato, garantendo un inserimento coerente con le capacità e responsabilità della figura.

Unisciti a noi! Invia subito la tua candidatura.