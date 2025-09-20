Ricerca Capo Officina

Per una storica carpenteria della zona, stiamo cercando un Capo Officina. Questa figura dovrà coordinare le attività e fungere da punto di riferimento tecnico e operativo per il reparto.
Cosa farai:
- Gestirai e coordinerai un piccolo team, organizzando le attività quotidiane.
- Ti occuperai del corretto svolgimento dei processi di assemblaggio e saldatura.
- Controllerai la qualità dei lavori eseguiti, assicurando il rispetto degli standard.
- Sarai coinvolto nell’ottimizzazione dei processi produttivi, contribuendo con soluzioni pratiche e migliorative.
Requisiti richiesti:
- Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.
- Esperienza nell’assemblaggio meccanico.
- Competenza nella saldatura a filo e controllo qualità della saldatura.
- Conoscenza di base delle macchine utensili.
- Esperienza pregressa nella gestione di un team (anche piccolo).
Sede di lavoro: San Felice sul Panaro (MO).
La retribuzione e il livello contrattuale verranno stabiliti in base al profilo individuato, garantendo un inserimento coerente con le capacità e responsabilità della figura.
Unisciti a noi! Invia subito la tua candidatura.
