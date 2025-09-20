21.4 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Lavoro

Ricerca Capo Officina

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Sei un professionista della carpenteria e vuoi mettere in gioco le tue competenze guidando un team?

Per una storica carpenteria della zona, stiamo cercando un Capo Officina. Questa figura dovrà coordinare le attività e fungere da punto di riferimento tecnico e operativo per il reparto.

Cosa farai:

  • Gestirai e coordinerai un piccolo team, organizzando le attività quotidiane.
  • Ti occuperai del corretto svolgimento dei processi di assemblaggio e saldatura.
  • Controllerai la qualità dei lavori eseguiti, assicurando il rispetto degli standard.
  • Sarai coinvolto nell’ottimizzazione dei processi produttivi, contribuendo con soluzioni pratiche e migliorative.

Requisiti richiesti:

  • Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.
  • Esperienza nell’assemblaggio meccanico.
  • Competenza nella saldatura a filo e controllo qualità della saldatura.
  • Conoscenza di base delle macchine utensili.
  • Esperienza pregressa nella gestione di un team (anche piccolo).

Sede di lavoro: San Felice sul Panaro (MO).

La retribuzione e il livello contrattuale verranno stabiliti in base al profilo individuato, garantendo un inserimento coerente con le capacità e responsabilità della figura.

Unisciti a noi! Invia subito la tua candidatura.


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ricerca Capo Officina

Cerchiamo un Capo Officina per coordinare un team in carpenteria. Requisito: esperienza nella gestione di team. Beneficio: miglioramento dei processi produttivi.

Addetto/a Ufficio Gare

Junior in Ufficio Gare: diploma giuridico, gestirà bandi e documenti. Vantaggio: crescita professionale con contratto a tempo determinato.

Ricerca Front Desk Agent

Front Desk Agent: primo contatto con gli ospiti; esperienza in hotel di lusso necessaria; opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.

Ricerca Executive Assistant per opportunità lavorativa

Assistente personale del CEO: richiediamo 2-3 anni di esperienza in contesti internazionali. Beneficio: contribuisci a un’organizzazione efficiente.

Back Office Commerciale Italia L.68/99 cat. protetta

Gestisce ordini e offerte clienti; richiede esperienza in settore industriale. Beneficio: migliora la soddisfazione del cliente.

Articolo precedente
Notizie del Giorno: Ultime Novità del 20 Settembre 2025
Articolo successivo
Non è Stato il Mare: Live con Sea Watch e il Futuro del Mare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.