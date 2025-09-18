Ricerca Assistente Amministrativa

28.9 C
La risorsa sarà inserita presso un’azienda di Torino che opera nel settore dell’ingegneria dell’automazione per installazioni meccatroniche interattive.

Cosa offriamo:

  • Retribuzione: 25.000 – 35.000 €
  • Benefits: Buoni pasto
  • Contratto: Tempo determinato di un anno, finalizzato all’indeterminato
  • Orario di lavoro: 9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì
  • CCNL: Studi professionali
  • Data di inizio: il prima possibile

Descrizione del ruolo:
Amministrazione:

  • Gestione delle attività di back office
  • Gestione e registrazione del sistema di fatturazione, coordinamento con consulenti amministrativi
  • Riconciliazione bancaria
  • Gestione ordini acquisti
  • Organizzazione e archiviazione documentazione
  • Supporto all’organizzazione di spedizioni e trasferte

Studio Management:

  • Gestione degli spazi dello studio e delle manutenzioni
  • Supporto nell’organizzazione di eventi e meeting
  • Attività di segreteria e accoglienza

Fundraising:

  • Ricerca e applicazione a bandi e richieste di contributi
  • Coordinamento con enti di formazione e consulenti
  • Rendicontazione documentale e contenutistica in caso di finanziamenti

Requisiti:

  • Ottima conoscenza della lingua inglese (C1)
  • Almeno 3 anni di esperienza in una PMI, preferibilmente su commessa
  • Competenze in procurement e acquisti
  • Esperienza nella gestione logistica: spedizioni, dogana, trasferte, visti

Invitiamo a inviare la propria candidatura. L’offerta si rivolge a candidati ambosessi, nel rispetto delle pari opportunità.


