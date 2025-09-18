Ricerca Assistente Amministrativa

La risorsa sarà inserita presso un’azienda di Torino che opera nel settore dell’ingegneria dell’automazione per installazioni meccatroniche interattive.
Cosa offriamo:
- Retribuzione: 25.000 – 35.000 €
- Benefits: Buoni pasto
- Contratto: Tempo determinato di un anno, finalizzato all’indeterminato
- Orario di lavoro: 9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì
- CCNL: Studi professionali
- Data di inizio: il prima possibile
Descrizione del ruolo:
Amministrazione:
- Gestione delle attività di back office
- Gestione e registrazione del sistema di fatturazione, coordinamento con consulenti amministrativi
- Riconciliazione bancaria
- Gestione ordini acquisti
- Organizzazione e archiviazione documentazione
- Supporto all’organizzazione di spedizioni e trasferte
Studio Management:
- Gestione degli spazi dello studio e delle manutenzioni
- Supporto nell’organizzazione di eventi e meeting
- Attività di segreteria e accoglienza
Fundraising:
- Ricerca e applicazione a bandi e richieste di contributi
- Coordinamento con enti di formazione e consulenti
- Rendicontazione documentale e contenutistica in caso di finanziamenti
Requisiti:
- Ottima conoscenza della lingua inglese (C1)
- Almeno 3 anni di esperienza in una PMI, preferibilmente su commessa
- Competenze in procurement e acquisti
- Esperienza nella gestione logistica: spedizioni, dogana, trasferte, visti
Invitiamo a inviare la propria candidatura. L’offerta si rivolge a candidati ambosessi, nel rispetto delle pari opportunità.
