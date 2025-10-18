Riccione festeggia con CiocoPaese e giovani talenti in musica

Dal 17 al 19 ottobre, Riccione Paese ospita la ventesima edizione di CiocoPaese, una manifestazione storica dedicata al cioccolato artigianale, che celebra il compleanno della città con un evento speciale intitolato “Buon compleanno Riccione”.

Corso Fratelli Cervi e le piazzette del centro diventeranno un grande villaggio del gusto, con stand, mostre, seminari e laboratori gratuiti su prenotazione. I visitatori potranno vivere un’esperienza multisensoriale tra praline, tavolette e creazioni d’autore, mentre mostre ed incontri racconteranno la cultura del cacao e le sue origini nei Paesi caraibici.

Il programma includerà anche spettacoli e concerti con giovani talenti musicali di Riccione. Beatrice Ubaldi e Virginia Bragagna, due sedicenni della scuola di musica Giocamusica, si esibiranno in piazza Unità, accompagnate dai loro insegnanti. Venerdì, alle 20:30, apriranno la serata dell’Orchestra Grande Evento con Moreno il Biondo e la danza delle Sirene danzanti, presentando un set acustico assieme al chitarrista Giovanni Matichecchia.

Sabato, sempre alle 20:30, proporranno un repertorio moderno in chiave elettronica con il dj Gabriele “Gabry Seth” Ronchini, prima del concerto dei Moka Club e del loro nuovo show Epic.

Il sabato alle 18:00, piazza Unità ospiterà lo spettacolo acrobatico Le forme dell’amore, mentre domenica, alle 17:00, sarà la volta dei Nirea con una performance danzante. Alle 18:30 circa avverrà il taglio della torta celebrativa per il compleanno della città.

Gli studenti del Liceo Artistico Volta–Fellini trasformeranno le vetrine del borgo in una galleria d’arte a cielo aperto, mentre il team social, in collaborazione con l’associazione Invèl, racconterà la festa sui canali digitali ufficiali.