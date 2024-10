Riccio selvatico in strada? Aiutalo così e non te ne pentirai, ha bisogno di te.

Se trovi un riccio in strada o nel tuo giardino, è importante sapere come procedere per garantirne la sicurezza. Questi piccoli mammiferi, caratterizzati da un corpo rivestito di spine, non sono animali domestici e la loro cura richiede specifiche attenzioni. I ricci, che misurano fino a 27 cm di lunghezza e pesano circa un chilo, sono solitamente solitari e vivono in tane scavate anche da altri animali. Purtroppo, sono minacciati da predatori come volpi e martore, così come da incidenti stradali e incendi.

Se incontri un riccio apparentemente in salute lungo la strada, evita di toccarlo, poiché potrebbe essere perfettamente autonome. Tuttavia, se noti segni di malessere o sotto-alimentazione, puoi intervenire offrendo acqua zuccherata, miele disciolto, omogeneizzati di carne o frutta, carne cruda ammorbidita, o crocchette per gatti. Attenzione: non dare mai latte, in quanto i ricci sono intolleranti al lattosio e il latte può risultare letale.

Nel caso in cui un riccio si trovi solo, esiste una forte possibilità che abbia perso la madre. In tal caso, la cosa migliore da fare è contattare una clinica veterinaria specializzata o un centro di recupero per animali selvatici. È fondamentale non tentare di tenere il riccio a casa, poiché oltre a rappresentare un rischio per la sua vita, è anche illegale: la detenzione non autorizzata di animali selvatici è vietata dalla Legge 157/92.

In sintesi, se trovi un riccio in difficoltà, fornisci le prime cure con cautela, contatta un professionista e, soprattutto, non tentare di tenerlo come animale domestico. La sua presenza in un ambiente domestico non solo metterebbe a rischio la sua sopravvivenza, ma andrebbe anche contro le normative vigenti. È importante agire con rispetto e responsabilità nei confronti della fauna selvatica, garantendo il benessere di questi animali preziosi e vulnerabili.