Riccio de Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato con la finale del 22 aprile si è ufficialmente conclusa. La maschera di Riccio è stata “abitata” per tutte e sei le puntate da Massimo Lopez.

Un nome che non ha stupito dato che gli indizi che riportavano a lui erano moltissimi. Questi sono stati gli indizi che hanno portato allo smascheramento, ripresi fedelmente da DavideMaggio.it.

Riccio, tutti gli indizi

– Per tutto il resto della vita ha cercato in qualche maniera di togliersi le maschere. Pensa di esserci riuscito.

– Pensa di essere un po’ tenero come il riccio. Ogni tanto si chiude, ma se si fida si apre e si fa fare le coccole.

– Ha un sorriso, ma non si vede. Era timido da ragazzo. Pian piano ha superato la timidezza, grazie al lavoro e al rapporto col pubblico, che gli ha permesso di aprirsi.

– Cantava da bambino. Fa altre cose, ma non sa definirsi.

– E’ un tipo abbastanza competitivo.

– Gli piace tanto giocare: “Se vincono gli altri va benissimo, se vinco io meglio”.

– “Se dicono che non sono cantante mi offendo, ho cantato davvero con i più grandi”.

– “Mi è venuta nostalgia di quel meraviglioso palco che è Sanremo”.

– Ha cantato più volte al Festival di Sanremo, però non ha mai vinto (fa 3 con la mano).

– La maschera gli serve per difendersi, per “non cedere mai“.

– “Il tre sono le volte che ho partecipato a Sanremo, la mia posizione in classifica o forse cantavo in un gruppo?“

– La canzone che più lo rappresenta è “Si viaggiare“. Ha viaggiato tanto, gli piace.

– E’ nato a gennaio del 19*2.

Prima della puntata finale, lo Scoiattolo Nero è stata la sesta maschera eliminata da Il Cantante Mascherato dopo il Cigno (al cui interno c’erano Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella); la Rosa (Valeria Fabrizi); i Colombi (Ricky Tognazzi con Simona Izzo), l’Ippopotamo (Mal) e il Porellino (Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli).