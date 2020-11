“Zuccatelli è una personalità un po’ particolare”. E’ quanto ha detto oggi a ‘L’aria che tira’ Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene alla Cattolica. “E’ una persona per bene, anche se molto spesso si lascia andare a queste uscite un po’ stravaganti. Io penso che il problema della Calabria sia la scelta delle persone più adatte per andare ad affrontare quella che è la situazione più difficile in Italia. Non bisogna prendere una persona soltanto perché nel passato ha fatto delle cose, ma bisogna prendere la persona più adatta a risolvere quel problema”. “Non so se sia la persona più adatta alla Calabria perché lui è un emiliano romagnolo, ha fatto una serie di esperienze soprattutto nel Nord Italia e la Calabria necessita di persone che abbiano tante competenze non solo quella tecnica manageriale, ma anche quella scientifica e anche la capacità di sconfiggere un problema di ordine pubblico. Lì bisogna mandare una specie di Superman che non so se esiste. Credo e spero che Zuccatelli lo sia, ma da solo sicuramente no. Bisogna rafforzarlo con altre persone”.

