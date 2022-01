“Estendere il super Green Pass a tutte le attività lavorative è cruciale per limitare la crescita esponenziale del contagio”. Così come “è utile l’allargamento dell’obbligo vaccinale da subito per tutte le categorie di lavoratori che sono a contatto con il pubblico”. Lo dice all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica.

Si tratta di interventi per “incrementare la sicurezza”. Ovviamente con l’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie “si accelerano gli effetti che comunque si otterrebbero con un super Green Pass generalizzato per i lavoratori”, evidenzia Ricciardi.

Quanto al riavvio delle attività scolastiche, “il governo attribuisce alla scuola la necessità assoluta della riapertura in presenza – sottolinea – Questo significa che bisogna essere attenti, rispettare le regole. E accelerare le vaccinazioni nei bambini che, ad oggi, sono purtroppo non ancora in numero soddisfacente”.

“Se si adoperano queste cautele, aumento delle vaccinazioni, misure cautelative comportamentali all’interno delle scuole, rispetto dei protocolli – rimarca – la volontà del governo è riaprire. Io penso sia importante farlo, ma bisogna farlo bene: bisogna seguire i protocolli in maniera seria e scrupolosa”.