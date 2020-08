Le discoteche rappresentano un mix ‘perfetto’ per aiutare il coronavirus a diffondersi: “Sono ambienti ottimali per la circolazione del virus. All’interno di queste strutture abbiamo tutti gli elementi favorevoli al contagio“. Lo sostiene Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, da sempre contrario alla riapertura delle discoteche: “Chiunque ragioni in termini di evidenza scientifica – spiega Ricciardi all’Adnkronos Salute – sostiene che le attività che comportano l’impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina, nel caso venga abbassata la distanza, portano ad un aumento dei contagi. E’ inevitabile”.

