Decessi per coronavirus sottostimati in Italia e un solo indice su cui valutare l’emergenza nel Paese, il tasso di mortalità. A dirlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19, intervenuto al ‘Welfare Italia Forum 2020’, sviluppato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti e in corso online. “Si fanno molte discussioni sui dati. Invito a guardarne solo uno. Che non si può maneggiare: quello dei morti. I decessi – spiega l’esperto – sono quelli. Anzi sono sottostimati. Nella pandemia possono essere solo di più”.

