“Si può evitare il lockdown generale, ma non con le misure prese fino ad ora. Il coprifuoco non si è dimostrato efficace in Francia e in Spagna, il Covid non è portato dai metronotte come qualcuno ha ironizzato, ma lo portano le masse delle persone che si addensano nei locali o sui trasporti pubblici”. Lo ha evidenziato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa di presentazione del Festival della Salute globale di Padova, che si svolgerà dal 9 al 15 novembre in edizione virtuale.

