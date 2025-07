Ricci indagato per corruzione, tensioni nel centrosinistra

Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro ed attuale eurodeputato del Partito Democratico, è stato sottoposto a un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta “Affidopoli”, riguardante alcune irregolarità negli affidi del Comune di Pesaro. Ricci è attualmente candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Marche.

Secondo il quotidiano “Il Resto del Carlino”, il reato ipotizzato nei suoi confronti è il concorso in corruzione. Complessivamente, sono 24 gli avvisi di garanzia emessi nel contesto di questa indagine, che si concentra su affidamenti avvenuti tra il 2019 e il 2024, periodo durante il quale Ricci ha ricoperto il ruolo di sindaco. Gli inquirenti sospettano che gli appalti per lavori pubblici venissero sistematicamente assegnati a due specifiche associazioni culturali: Opera Maestra e Stella Polare, per un ammontare totale di circa 600mila euro. Secondo le autorità giudiziarie, tali pratiche avrebbero favorito un sistema clientelare finalizzato a consolidare il consenso politico attorno a Ricci.

In risposta a questa situazione, Ricci ha espresso il suo rammarico, evidenziando la tempistica dell’avviso di garanzia, che arriva in prossimità delle elezioni. Ha comunque dichiarato di avere fiducia nel lavoro della magistratura. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia, ha criticato Ricci, affermando che avesse il dovere di garantire trasparenza. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato la necessità di esaminare con attenzione le contestazioni mosse. Matteo Renzi ha invitato a lasciare che i magistrati svolgano il loro lavoro senza interferenze.