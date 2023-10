Ricci e dei nuovi video di Giambruno: “Peggiori degli altri due”

Dal Tg1, ai quotidiani e siti italiani e stranieri, negli ultimi due giorni tutti parlano dei fuorionda di Andre Giambruno trasmessi da Striscia la Notizia. Ma adesso è arrivata una notizia choc, perché Dagospia ha appena rivelato che potrebbero esserci altri filmati in possesso di Antonio Ricci. Il papà del tg satirico di Canale 5 però avrebbe deciso di non mandarli in onda.

Nuovi video di Giambruno nelle mani di Antonio Ricci?

“Flash! – pare che “Striscia la Notizia” abbia altri video (peggiori per Andrea Giambruno) ma Antonio Ricci ha deciso di non mandarli più in onda. Come mai? Ah, non saperlo…Cosa tiene nel cassetto il papa’ di “Striscia”?”

Intanto Giambruno non sarà alla conduzione di Diario del Giorno. Secondo l’Ansa il giornalista sarebbe stato sospeso dall’azienda: “La sua conduzione è stata sospesa. Mediaset sta valutando ciò che è successo. Lo spiega a l’Ansa un rappresentante dell’azienda. Già nella nella puntata di oggi Giambruno non ha condotto, la rubrica di informazione di Rete4 in onda in diretta dagli studi Mediaset del Palatino a Roma. Al posto del giornalista, al centro delle cronache per la rottura con la premier Giorgia Meloni dopo i fuori onda diffusi da Striscia la notizia, c’è Luigi Galluzzo, che ha lanciato la puntata annunciando gli aggiornamenti sulla crisi in Israele e sull’allarme terrorismo in Italia e Europa“.

La premier stamani ha fatto sapere che la sua relazione con Giambruno è già conclusa. Lui però mercoledì scorso sul settimanale Chi faceva il vago sul loro presunto matrimonio.

“Se l’anello che porto all’anulare è una promessa di matrimonio? Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Quindi come mai l’anello? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”.

Diciamo che questa non è una bella settimana per Andrea.