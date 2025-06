Ricchi e Poveri: Storia, Successi e Ritorno a Sanremo

La storia dei Ricchi e Poveri rappresenta un capitolo significativo della musica pop italiana, caratterizzata da una carriera che si prolunga nel tempo. In un’intervista rivelatrice, Angela Brambati e Angelo Sotgiu raccontano il loro percorso, condividendo esperienze e ricordi.

Originari di Genova, entrambi provengono da ambienti modesti. Angela viveva con la famiglia in una casa condivisa e svolgeva diversi lavori, mentre Angelo coltivava la sua passione per la musica fin dall’infanzia. Il loro incontro dà vita a un legame profondo, descritto come una forma di protezione reciproca. Con l’ingresso di Marina Occhiena e Franco Gatti, il gruppo prende forma, ispirandosi ai Mamas & Papas. Fabrizio De André riconosce il loro talento e, sebbene non riescano a farsi notare immediatamente, li incoraggia a perseverare.

La consacrazione avviene grazie all’etichetta Apollo, che definisce il nome del gruppo e la loro immagine. La partecipazione al Festival di Sanremo con “La prima cosa bella” e “Che sarà” segna un momento cruciale: entrambi i brani ottengono un grande consenso popolare. Negli anni successivi, il gruppo ottiene un successo incessante, ma la partenza di Marina nel 1981 segna una svolta. Il trio continua, producendo brani amatissimi come “Sarà perché ti amo”.

Nonostante il lutto per la scomparsa di Franco Gatti nel 2022, Angela e Angelo mantengono vivo il ricordo del loro amico, continuando a esibirsi. Nel 2020, la loro reunion al Festival di Sanremo sorprende il pubblico. Nel 2024, tornano in gara con “Ma non tutta la vita”, conquistando anche le nuove generazioni. Seguiranno altri singoli, continuando così a scrivere la loro storia nel panorama musicale.