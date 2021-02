Nella prima puntata de Il Cantante Mascherato Baby Alieno si è ritirato e dalla maschera sono usciti i Ricchi e Poveri. I cantanti hanno spiegato che nel costume non riuscivano a respirare bene e che era troppo caldo per resistere in 4. La verità però l’ha raccontata Franco Gatti in un’intervista rilasciata a Di Più. Stando a quello che ha dichiarato Gatti, la colpa di questo ritiro è solo sua, visto che i compagni volevano continuare la gara. Franco ha confessato che mentre vestiva i panni dell’alieno fucsia ha pensato di morire.

“Ci saranno stati 40° dentro quel pupazzo, non circolava l’aria, io avevo il naso chiuso. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo, forse ancora per via dell’effetto del Covid che ho contratto lo scorso Ottobre. Ma sono un professionista e mi sono detto: resisti, sei in televisione. Poi però non ce l’ho fatta, ho avuto paura di morire!

Stavamo davvero stretti, ci intralciavamo l’un l’altro. Faceva un gran caldo. Io non riuscivo a respirare bene, ho cominciato a sentire che mi mancava l’aria. Non vedevo l’ora di uscire da quel pupazzo infernale. Ci eravamo mossi troppo all’interno, proprio per quello forse io ho cominciato ad ansimare. Sudavo freddo, non ce la facevo più, mi sentivo morire.

Il vero motivo è che sono stato io a dire basta. Ho costretto il mio gruppo Ricchi e Poveri ad abbandonare il Cantante Mascherato a causa di un raffreddore che probabilmente mi ha lasciato il Covid quando mi sono ammalato lo scorso Ottobre”.