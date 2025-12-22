Ricchi e Poveri cadono a Domenica In

I Ricchi e Poveri, ossia Angelo Sotgiu e Angela Brambati, sono stati protagonisti di una brutale caduta durante la loro entrata a Domenica In. Entrambi non si sono accorti di un gradino e sono finiti gambe all’aria. Dopo lo spavento iniziale, quando si è capito che per i due cantanti non ci sono state conseguenze gravi a livello fisico, sul capitombolo hanno scherzato anche Mara Venier e i diretti interessati.

Mara Venier aveva appena concluso l’intervista con Andrea Delogu e aveva annunciato l’arrivo dei Ricchi e Poveri, che sono apparsi sul fondo dello studio per la classica entrata nel programma. Peccato che non abbiano visto l’alto gradino e siano inciampati, cadendo a terra. ‘Zia Mara’ ha immediatamente lasciato la sua postazione e si è precipitata da loro per capire come stessero.

Non appena i due cantanti si sono rialzati e si è compreso che non c’è stato alcun infortunio serio, la padrona di casa di Domenica In ha commentato la situazione. Brambati ha raccontato di aver “preso una mentata”, mentre Venier ha chiesto se stessero bene, ricevendo una risposta ironica. I due ospiti hanno spiegato che erano stati informati dello scalino, ma che, nonostante ciò, sono comunque finiti a terra, rapiti dal momento. La clip della caduta si è diffusa sui social, divenendo virale in pochi minuti.