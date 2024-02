Ricchi e Poveri: “Abbiamo iniziato da fidanzatini, poi è finito tutto”

I Ricchi e Poveri erano un quartetto affiatato, poi per anni sono rimasti in tre e ora – con la morte di Franco Gatti – sono in due: gli ex fidanzati Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Intervistati da Repubblica in previsione del prossimo Festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri hanno così ricordato la loro relazione (terminata perché Angelo tradì Angela con Marina, l’altra cantante del gruppo).

“Tra noi c’è talmente tanto affiatamento che ci troviamo benissimo, anche se ogni tanto Angela l’ammazzerei, detto così per gioco. […] Io e Angela abbiamo iniziato 60 anni fa da fidanzatini, poi è finito tutto ed era giusto che finisse. Tanti anni dopo ci ritroviamo ancora insieme a essere complici, tra amicizia e sentimenti, e a fare ancora il lavoro che abbiamo sempre sognato di fare. La vita può prendere anche altre strade, non è detto che tu debba finire ciò che hai cominciato. Infatti, come dice questa canzone, io ti aspetto ma non tutta la vita”.

I due sono reduci da un tour che ha toccato anche la Germania: “In realtà sono otto anni che giriamo il mondo in due, io e lui, siamo abituati, ormai. […] Andiamo d’accordo proprio perché siamo due fratelloni, due amici che si confidano“, ha chiuso lei.

I Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo porteranno un brano dance e nella serata dei duetti si scateneranno con Paola & Chiara.

“Pezzi veloci li abbiamo sempre fatti, come MammaMaria e Sarà Perché Ti Amo. Il mondo della dance ci è sempre piaciuto, per il duetto abbiamo voluto sul palco con noi Paola e Chiara”.

Al Festival di Sanremo ritroveranno anche Loredana Bertè con cui hanno condiviso in passato un paio di esperienze televisive. Anche lei all’Ariston porterà un pezzo dance. “L’altro giorno ci siamo incontrati a Sanremo e Loredana ha esordito, come fa lei: “I miei amori!”. Sono stati un abbraccio e un saluto meravigliosi, le siamo molto affezionati. Tanti anni fa, forse venti, avevamo fatto insieme anche Music Farm“.