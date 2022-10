Riccardo vuole lasciare Uomini e Donne per Ida: “Vederla con altri fa male”

Ormai sono quasi 5 anni che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si prendono e si lasciano alla corte di Maria De Filppi. Il corteggiamento nella stagione 2017/18 di Uomini e Donne, la partecipazione a Temptation Island, poi la rottura, il ritorno di fiamma, una proposta di matrimonio, una lunga serie di alti e bassi e infine un’altro addio. I due protagonisti del Trono Over hanno anche frequentato altre persone, ma nonostante tutto continuano ad essere influenzati l’uno dall’altra. Anche nella nuova edizione di U&D Ida e Riccardo hanno avuto una serie di confronti e adesso l’uomo pare voglia lasciare la trasmissione. Stando alle anticipazioni dell’affidabile Uominiedonneclassicoeover, Riccardo avrebbe deciso di abbandonare il programma proprio perché non riesce a stare nello stesso studio con Ida senza avere nessun rapporto con lei.

“Ida e Alessandro a centro studio. Fanno vedere il post puntata di ieri e discutono per Roberta. Non sono uscita a cena perché Ida era arrabbiata perché vede degli sguardi tra Roberta e Alessandro. Maria dice che è meglio se Alessandro e Roberta si chiariscono perché si erano baciati fino a qualche settimana fa quando uscivano. Alessandro allora balla con Roberta e mentre ballano Ida esce fuori e Alessandro dopo va Ida. Rientrano e Maria li fa ragionare. Si mette in mezzo Riccardo però. Quando Ida balla con Alessandro Riccardo esce dallo studio e dice che vuole lasciare il programma. Maria lo fa tornare in studio e insinua che Riccardo sia innamorato di Ida e Riccardo dice che lui è triste perché non ha un rapporto civile con Ida.

Poi si parla di Lavinia e fanno vedere che ha fatto esterna con Alessio Campoli. Carina l’esterna ma in puntata Campoli dice che si vuole autoeliminare perché vede Lavinia che ha una carattere che non gli piace e tutti hanno detto che è una scusa perché Lavinia non gli piace. Federico il corteggiatore è intervenuto e ha chiesto a Campoli se Federica lo avesse invitato per un caffè lo accettava e Campoli ha detto sì Federico Nicotera è uscito con Alice e si è ribaciato, è uscito con Carola e solite discussioni lei piange e si mettono a ballare. Alla fine Alessio Scampoli si è eliminato.

Riccardo vuole abbandonare perché tutte le donne che frequenta dicono che è preso ancora da Ida. E dice che è geloso che lei sia affettuosa con gli altri. Non riesce a dimenticarla perchè anche quando esce chiedono di lei. Ma lui non riesce a voltare pagina perché vederla sempre fa male senza avere un rapporto“.