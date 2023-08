Riccardo Signoretti: “Sarà il GF ad adeguarsi a Cesara Buonamici, non il contrario”

“Sarà lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici non certo il contrario“: è questa la premessa riportata dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti in un editoriale sulla nuova edizione del Grande Fratello.

“Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5” – si legge fra le pagine firmate da Riccardo Signoretti – “Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati”.

Che ad alzare la cornetta per convincere Cesara Buonamici a partecipare in qualità di opinionista al Grande Fratello è stata proprio lei fra le pagine del Corriere della Sera.

Che sia il GF ad abbassarsi a Cesara e non il contrario era facilmente intuibile anche dalle sue parole.

“Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Sarà quello di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. […] Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione”.