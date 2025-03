Riccardo Scamarcio polemico sui David di Donatello: “Li hanno vinti tutti, io no!”

Riccardo Scamarcio, ospite di Hot Ones con Alessandro Cattelan, ha espresso il suo disappunto per non aver ancora ricevuto un David di Donatello, il riconoscimento più prestigioso in Italia. Durante l’intervista, ha affermato: “Ricevere un premio è sempre una grande soddisfazione. Ho ricevuto diverse nomination, ma non ho mai vinto. È strano che, dopo essermi candidato come produttore e attore protagonista, non sia stato premiato”.

Scamarcio ha anche parlato della sua esperienza con la popolarità. Ha dichiarato di aver gestito bene la fama, ma ha riconosciuto che il successo può avere ripercussioni sulla vita personale, specialmente per la sua famiglia, che è diventata anch’essa oggetto di attenzione. Ha spiegato che, all’inizio della sua carriera, la fama era entusiasmante, ma ha anche portato a momenti di conflitto con i familiari, poiché sentiva il bisogno di affermare il suo ruolo di figlio. Ha sottolineato che la fama non porta solo felicità, ma anche pressioni, che possono essere difficili da gestire soprattutto in giovane età.

In merito alla sua relazione con l’attrice Benedetta Porcaroli, Scamarcio ha affermato che c’è uno scambio di opinioni continuo, ma che evitano di esprimere critiche sui progetti dell’altro per non ferirsi. Ha evidenziato l’importanza dell’amore e della disponibilità a sostegno reciproco, data la natura del loro lavoro che li porta a stare lontani per lunghe periodi. Ha concluso sottolineando che un legame solido implica un amore profondo, in grado di sopportare la distanza.