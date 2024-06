Riccardo Nicoletti sui guadagni diversi con la moglie Francesca Ferragni

I Ferragni sono un po’ i nostri Kardashian e in questa grande famiglia costantemente sotto i riflettori c’è qualcuno che invece non ha mai fatto nulla per prendere onori e onori delle luci e questo è Riccardo Nicoletti. Se Fedez e Luca Vezil (che da tempo non sta più con Valentina Ferragni) sono stati spesso al centro del mondo del gossip, il 43enne no, anche perché sembra non essere un grande frequentatore di eventi mondani. Del musicista infatti sappiamo davvero poco, di recente però ha parlato della sua famiglia nel podcast Diario di una Metallara ed ha raccontato lo strano incontro con sua suocera, Marina Di Guardo. Riccardo Nicoletti ha poi spiegato come sua moglie sia ‘la parte forte economicamente’ ed ha aggiunto che questo non gli è mai pesato e che amando Francesca può solo che essere felice dei suoi successi professionali e non. Un ragionamento che pare scontato, ma che purtroppo non lo è, sono tante infatti le coppie etero in cui ci sono problemi proprio perché è la donna ad avere maggiori entrate.

Ho appena scorto sul web le primissime foto del matrimonio blindatissimo di #FrancescaFerragni e di Riccardo Nicoletti e devo dire che mi abbiano particolarmente emozionata: semplicemente bellissimi. pic.twitter.com/w3oe9TUukZ — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) September 9, 2023

Riccardo Nicoletti: “Sono e sarò sempre felice per le conquiste di mia moglie”.