Riccardo Minghetti, una compagna di scuola: Lui è ancora tra di noi

Francesca, compagna di scuola di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel disastro di Crans Montana, ha lanciato un appello importante. Secondo lei, è fondamentale ricordare che certe situazioni possono essere pericolose, indipendentemente dal fatto che i ragazzi abbiano bevuto o meno, e che avevano filmato, ma bisogna sempre tenere presente che un cameriere con scintille può essere abbastanza pericoloso.

Francesca ha condiviso un ricordo personale di Riccardo, quando lui l’aveva consolata dopo che lei aveva preso un brutto voto a scuola. Riccardo le si era avvicinato nei corridoi e le aveva detto “non ti preoccupare, va tutto bene, è soltanto un voto, puoi sistemare, qualunque cosa ci sono io”. Questo gesto le aveva fatto capire che, in qualsiasi circostanza, avrebbe sempre rispettato Riccardo.

Francesca preferisce pensare che Riccardo sia ancora accanto a lei, per ricordare che lui è ancora tra di noi.

