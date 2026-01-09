Riccardo Minghetti funerali Roma hoy

Un maestro di nuoto ricorda Riccardo Minghetti, il ragazzo morto nella strage di Crans-Montana, come una persona dolce e sensibile. Ruggero, che insegna nuoto alla Ferratella, conosceva Riccardo da quando aveva 7 anni e lo descrive come una persona spesso particolarmente vivace, anche se a volte aveva bisogno di più concentrazione durante le lezioni.

I funerali di Riccardo, 16 anni, si sono svolti nella basilica dei santi Pietro e Paolo, nel quartiere romano dell’Eur.