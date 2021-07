Riccardo Marcuzzo è tornato qualche mese fa con l’album Popclub. Tra il milione e mezzo di follower che lo seguono, ci sono non soltanto estimatori della sua musica, ma anche del suo bel faccino (e lo sa anche lui). Ieri l’artista ha provocato i fan pubblicando la foto del suo ventre chiedendo anche di fargli delle domande.



Il risultato? Una sfilza di messaggi piccanti. C’è chi ha chiesto di vedere i piedi e chi si è offerto di fare qualche servizio non ben precisato.

“Preghiamo insieme? Io mi metto in ginocchio e tu in piedi. […] Sono 1,60, ma per te 1,20”.

In ginocchio per ‘pregare’?



I fan di Riki con gli ormoni a palla… pic.twitter.com/zsPYiTEQUe — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) July 16, 2021

“I miei piedi? Me li chiedete sempre. Ragazzi questa richiesta è gettonatissima. Eccoli, ma con i calzini e sono duri da togliere”.

E in chiusura Riki ha anche fatto sapere di non essere più fidanzato, perché ha scritto: “Eccomi qui, vita da single”. Quindi è libero e potete farvi avanti“.

Riccardo Marcuzzo il dramma con un collega.

Non solo i messaggini piccanti, nel 2019 Riki ci ha regalato un dramma trash. Il cantante di Amici ha rivelato che un collega l’ha minacciato in privato, ma purtroppo non ha mai rivelato l’identità di questo artista manesco.