Riccardo Magi: Fantasma alla Camera per il Referendum

Il deputato Riccardo Magi di +Europa ha protestato in Aula indossando un lenzuolo bianco con la scritta “referendum”, per denunciare il silenzio attorno ai temi referendari. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lo ha espulso, affermando che non era appropriato presentarsi in quel modo. Durante l’allontanamento, alcuni membri dell’assemblea hanno insultato Magi, mentre altri lo hanno sostenuto, il quale ha dichiarato che l’assenza di informazione compromette la partecipazione popolare.

Magi ha spiegato che la sua azione rappresenta il “fantasma del referendum” e la “democrazia”, citando Marco Pannella, il quale in passato aveva utilizzato un gesto simile per richiamare l’attenzione sull’importanza dei referendum. Ha anche richiamato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle sue precedenti critiche riguardo al silenziamento dei referendum nel 2016 e nel 2022, accusandola di adottare ora lo stesso comportamento.

Secondo Magi, l’attuale governo sta ostacolando l’informazione sui referendum, favorendo l’astensionismo. Ha chiesto a Meloni di garantire una corretta informazione e promuovere la partecipazione al voto, sottolineando che il referendum rappresenta un momento cruciale per l’espressione diretta della volontà popolare.

Magi ha concluso ribadendo l’importanza di informare i cittadini, in particolare da parte di istituzioni come la Rai, affinché possano esercitare il loro diritto di voto in modo informato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it