L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha regalato delle grandi soddisfazioni. Roberta di Paudua ha ufficializzato la fine della sua frequentazione con Riccardo Guarnieri aggiungendo che lui non era “molto passionale”. Ma la vera bomba l’ha sganciata il bel pugliese rivelando che lui e la sua ex si sarebbero messi d’accordo per restare più tempo a Uomini e Donne e far così aumentare i follower di lei. Insomma, un nuovo scandalo mariano in vista.

“Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne si torna a parlare di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Entra in studio prima lei che dice che in questa settimana ha deciso di chiudere definitivamente con lui. – riporta Il Vicolo delle News – Poi entra lui e dopo un’ora di forti liti, accuse e lei che ha continuato ad insinuare che a letto lui non è passionale per niente, Riccardo se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram. Anche tornare nel programma oggi non era di suo interesse, la redazione conferma che infatti lui non voleva venire, ma a questo punto ha trovato doveroso farlo”.

Non vedo l’ora di godermi la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti a questo nuovo dramma. Prepariamo davvero i popcorn questa volta.

Io che leggo le anticipazioni di #UominieDonne su Riccardo e Roberta pic.twitter.com/JE3q9SPOlC — Universo (@Univers02950146) May 9, 2021

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne.

Riccardo è rimasto infastidito dalle parole di Roberta… Riusciranno a chiarirsi? #UominieDonne pic.twitter.com/PjI5PynuwH — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 5, 2021