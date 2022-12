Riccardo Fogli rompe il silenzio dopo la squalifica: verità sui rumor della chitarra rotta

Martedì scorso dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso al GF Vip, Riccardo Fogli è stato squalificato per una bestemmia. Poche ore dopo l’uscita del cantante Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riportato una voce bislacca sul conto del toscano: “Sembra non abbia preso bene la decisione del GF. Dicono che arrabbiato avrebbe lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi. Quando è uscito dalla casa ha lanciato la chitarra addosso ad un autore per la rabbia“.

A distanza di qualche giorno Riccardo Fogli è tornato sui social e ha dato la sua versione dei fatti. In una storia pubblicata su Instagram il cantautore ha mostrato la sua chitarra e ha smentito questi rumor: “Eccomi qui e per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è mai rotta. Quindi un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato questa chitarra“.

La furia con tanto di chitarra rotta e addirittura lanciata su un autore in effetti era davvero inverosimile.

