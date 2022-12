Riccardo Fogli: il video della presunta bestemmia è già virale

Riccardo Fogli avrebbe potuto battere il record di Silvano Michetti che ha bestemmiato appena sbarcato a L’Isola dei Famosi (e il rischio c’è stato, considerando che più volte ha nominato Dio ieri sera perché non gli si accordava la chitarra); ma ha preferito aspettare almeno dodici ore.

Riccardo Fogli entra nella Casa… con un Freeze che è tutto un programma! 😂 #GFVIP pic.twitter.com/jaY5SimMMF — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2022

Questa mattina, infatti, il cantante toscano raccontando le sue colazioni ha detto: “Io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova!”; nessuna chiara imprecazione ma un semplice ‘ca che sappiamo tutti cosa sta a significare.

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore? Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022

Ovviamente spero che questo video di presunta bestemmia passi in sordina agli autori, così come sono passati in sordina i ben due video di Amaurys Perez in cui si lascia sfuggire parole simili.

E pensare che proprio ieri sera Luca Vismara, con cui Riccardo Fogli ha passato due mesi in Honduras a L’Isola dei Famosi, ha detto di non averlo mai sentito bestemmiare.