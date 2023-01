Riccardo Fogli e Silvano Michetti al Festival di Sanremo dopo le recenti espulsioni per bestemmie

Ciò che Mediaset allontana, Amadeus accoglie. È ovviamente un caso ma fa indubbiamente sorridere, dato che – dopo l’annuncio dei Cugini di Campagna nel cast dei Big in gara al Festival di Sanremo – oggi Amadeus ha spifferato la reunion dei Pooh con Riccardo Fogli. Lo ha fatto in diretta dal suo amico Fiorello a Viva Rai2.

Se noi millennials balleremo sulle note dei Black Eyed Peas i boomer potranno cantare a squarciagola i successi dei Pooh che si ritroveranno sul palco del Teatro Ariston per un medley dei loro successi e l’immancabile omaggio a Stefano D’Orazio, scomparso prematuramente nel 2020. Così Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e – soprattutto – Riccardo Fogli, saliranno sul palco del Festival di Sanremo dopo l’ospitata del 2016.

Un’ospitata che sarebbe stata irrealizzabile qualora Riccardo Fogli non fosse stato espulso anzitempo dal Grande Fratello Vip, dato che teoricamente sarebbe potuto essere ancora in Casa durante la settimana sanremese. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere a quanto pare.

Sia Silvano Michetti dei Cugini di Campagna che Riccardo Fogli dei Pooh hanno smentito di aver bestemmiato durante le loro partecipazioni a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ma entrambi sono stati allontanati in tempo record dal reality proprio con quell’accusa.

Riccardo Fogli: “Non ho bestemmiato al Grande Fratello”

Il cantante – dopo aver negato di aver bestemmiato al Grande Fratello Vip – ha ripercorso quelle poche ore passate dentro la Casa.

“La Madonna è mia madre. Io sono un uomo imperfetto e senza un grande talento né una grande cultura, sbaglio strada pure se ho il navigatore. Ogni volta che sono in difficoltà mi faccio il segno della croce e chiedo aiuto ‘mammina aiutami’. Madonna è l’impersonificazione di mia madre”.

E ancora:

“Entro in Casa, canto un po’, non riesco ad accordare la chitarra e dico ‘Gesù aiutami!’, già lì avrebbero potuto squalificarmi perché non si può nominare così. Sono andato a dormire alle 6 del mattino con De Pisis. La mattina mi ha detto ‘Ricky non hai russato, sei stato un vicino di letto incredibile’. Io ho risposto ‘altrettanto’. Vado in cucina a fare colazione, becco Charlie che mi dice ‘Ricky qua faremo molti scherzi noi’. Io ho risposto ‘Oh Madonna, basta che non mi fai mangiare tre uova perché altrimenti mi fa male il fegato a causa del mio colesterolo’. E lì da ‘Oh Madonna’ è successo di tutto. Fra ‘Oh’ e ‘Madonna’ c’erano dei suoi che hanno fatto sentire una parola blasfema. Ma parliamo d’altro.