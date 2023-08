Riccardo e Armando fuori da Uomini e Donne? Incarnato fa chiarezza

Dopo i rumor (già smentiti) sul futuro incerto di Tina Cipollari a Uomini e Donne, in questi giorni sono circolate notizie di una possibile esclusione di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Novella 2000 ieri ha riportato l’indiscrezione: “Mancano poche settimane al ritorno di Uomini e Donne. Le registrazioni sono previste per fine agosto e molto presto sapremo chi farà parte del parterre del dating show. Secondo alcuni rumor sembrerebbe infatti che Riccardo Guarnieri, così come quello di Armando Incarnato. Si tratta però di un rumor non confermato“.

Riccardo e Armando fuori da Uomini e Donne? Arriva la replica social di Incarnato.

“Avete stancato, voi e questi articoli sulla mia persona. – ha scritto Armando – Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno. E a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno”.

Come prevedibile i due cavalieri torneranno alla corte di Maria. Il rumor era ovviamente fake, sull’ondata delle voci circolate dopo la svolta anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Tornano anche Gemma Galgani e Gianni Sperti.

Non solo Tina Cipollari, Incarnato e Guarnieri, a Uomini e Donne torneranno anche Gemma Galgani e Gianni Sperti. Il mese scorso qualcuno ha messo in giro il rumor di un presunto addio di Gemma, ma anche quella si è rivelata una bufala.

Stessa storia per Gianni, che in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato: “Dopo la registrazione dell’ultima puntata sono rimasto e Tina ha proprio chiesto a Maria se saremmo stati riconfermati come opinionisti. La risposta ci ha dato speranza. Poi io non so se le cose sono cambiate in questi giorni. Certo che lasciare il programma mi dispiacerebbe. Però un uomo saggio mi ha insegnato che tutti siamo utili e nessuno di noi è indispensabile. Quindi io accetto quello che mi riserva il destino“.