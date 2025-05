Riccardo Claris ucciso a Bergamo: Salvini critica i genitori di Jacopo De Simone

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha criticato severamente i genitori di Jacopo De Simone, il 19enne che ha confessato di aver ucciso Riccardo Claris, 26 anni, in seguito a una lite tra tifosi a Bergamo. Durante un convegno sulla sicurezza del trasporto ferroviario a Milano, Salvini ha affermato: “Se uno scende in strada con un coltello a 19 anni, evidentemente in famiglia qualcuno è mancato.” Ha inoltre notato un abbassamento della percezione del rischio, facendo riferimento all’omicidio di Claris, avvenuto dopo una rissa in un bar.

La sera tra il 3 e il 4 maggio, Claris, tifoso dell’Atalanta, è stato accoltellato da De Simone, che ha dichiarato di aver agito per difendere suo fratello. Testimoni hanno raccontato che la violenza è iniziata all’interno del bar e poi si è spostata all’esterno, dove Claris ha subito diverse ferite alla schiena.

Dopo la sua morte, i tifosi dell’Atalanta hanno mostrato solidarietà alla famiglia di Claris durante una partita a Monza, cantando cori in sua memoria. Tuttavia, dal fischio d’inizio, i 2.600 supporter arrivati hanno scelto di restare in silenzio, nascondendo striscioni e bandiere fino alla conclusione dell’incontro. Questo gesto ha evidenziato il dolore e la rabbia nella comunità calcistica a seguito di un episodio così tragico legato alla violenza nel tifo.