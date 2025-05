Riccardo Claris Ucciso a Bergamo: Rissa Legata al Tifo e Aggressore di 18 Anni

Un litigio tra giovani si è trasformato in una tragica rissa a Bergamo, nella notte tra il 3 e il 4 maggio. L’episodio è avvenuto in via dei Ghirardelli, non lontano dallo stadio, e ha coinvolto dieci ragazzi armati di catene e bastoni. Tra di loro c’era Riccardo Claris, un tifoso 26enne dell’Atalanta, originario di San Giovanni Bianco, che ha perso la vita a causa di coltellate.

La rissa è scoppiata per motivi legati al tifo calcistico. Testimoni raccontano di aver sentito schiamazzi nei giardinetti e qualcuno invocare il silenzio. Una residente ha udito il grido “ha un coltello!” ma non è intervenuta per paura. Durante il conflitto, i partecipanti si sono armati rapidamente e uno di loro è andato a casa per tornare con un coltello. Riccardo Claris è stato colpito alla schiena e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, rendendo i soccorsi inutili.

Il giovane tifoso, che viveva a San Giovanni Bianco, è morto nonostante l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica. La sua morte ha suscitato sgomento nella comunità, evidenziando il pericolo degli scontri tra tifosi e le conseguenze fatali che possono derivarne. Al momento, la notizia è in aggiornamento e ulteriori dettagli sull’incidente e sull’identità degli altri coinvolti sono attesi.