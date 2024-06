Riccardo Calafiori a terra in campo, la foto virale: “A cosa stavo pensando”

Con un sofferto uno a uno, grazie al gol in extremis di Mattia Zaccagni (marito di Chiara Nasti), l’Italia ieri sera si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei. Il gol però non ci sarebbe stato senza l’azione di Riccardo Calafiori, l’assist è stato fondamentale e ne ha parlato anche Spalletti: “Ci sono momenti che diventano momenti clou della partita. Visto che ormai si erano messi dietro c’era la possibilità di fare uno scambio pulito sulla tre quarti come poi è successo. Qualcosa bisogna ancora rivedere, perché ci son cose che succedono che sono illogiche nelle nostre partite. Bisogna prendere le qualità di questi ragazzi e metterli nelle condizioni di dare il meglio. Intanto abbiamo passato il turno, secondo me meritatamente, poi si ragionerà sul resto“.

Riccardo Calafiori, l’immagine simbolo della partita: “A cosa stavo pensando in quel momento”.

Alla fine della partita Riccardo Calafiori (che ha una fidanzata molto, molto gelosa) si è buttato a terra e quell’immagine è diventata virale, per diversi motivi, c’è chi l’ha trovata poetica, bella, chi ha fatto dell’ironia e chi ha notato “delle cose”. Nel dubbio il difensore della Roma ha rivelato a Sky Sport a cosa stava pensando in quel momento: “L’immagine simbolo quando mi sono buttato a terra? A cosa stavo pensando? Pensavo a quanto ero contento, è un’emozione difficile da spiegare. Ero contentissimo, erano più emozioni insieme. Più che altro ero contento per il finale. E di emozioni ne ho provate tante in questi giorni e non avevo tempo di tirarle fuori perché bisogna pensare sempre alla partita dopo. Mi volevo rifare dopo l’autogol, posso aiutare la Nazionale in altri modi perché non era quello che volevo fare“.

