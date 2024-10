Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna: aggiornamenti sulle ricerche e enigmi da chiarire

Sono state sospese le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso nella zona del Furlo di Acqualagna domenica 13 ottobre. La sua sparizione ha sollevato numerosi interrogativi, in particolare riguardo a un borsone uscito dalla sua abitazione e a un pacco Amazon ricevuto il giorno stesso. Le operazioni di ricerca, che coinvolgevano una task force e il programma “Chi l’ha visto?”, hanno utilizzato sommozzatori, droni e cani addestrati, ma fino ad ora non hanno portato a risultati positivi.

Dopo l’allerta lanciata dai familiari, il coordinamento interforze ha organizzato tre riunioni in Prefettura per pianificare le ricerche. I sommozzatori hanno perlustrato il fiume Candigliano e sono stati impiegati droni dotati di sensori notturni, mentre i cani hanno scandagliato le aree boschive circostanti. Attualmente, le ricerche sono sospese, ma la prefetta Emanuela Saveria Greco ha previsto un monitoraggio diurno da parte dei vigili del fuoco a causa delle recenti piogge.

Le indagini sulla sparizione di Riccardo sono in corso. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino alla centrale idroelettrica del Furlo, contenente vestiti e oggetti personali, tra cui il cellulare e il portafogli, assieme a documenti identificativi e una maglia bianca. Un pacco Amazon ricevuto poco prima della scomparsa era estremamente leggero, e si ipotizza potesse contenere una scheda telefonica prepagata e anonima, alimentando così le congetture su un possibile piano di fuga.

Dopo cena, Riccardo era stato riaccompagnato a casa da un conoscente e aveva chiesto alla nonna di non essere disturbato. Intorno alla mezzanotte, un amico è giunto a casa sua e dopo essere andato via, Riccardo ha lasciato la sua abitazione in automobile. Riccardo viene descritto come un ragazzo “normale” e uno dei migliori studenti, ma la sua vita personale ha mostrato lati più complessi, segnati dalla separazione dei genitori e dalla perdita dei nonni.

L’ultimo post su Instagram di Riccardo risale al 4 settembre, durante un progetto scolastico a Dublino. La madre ha fatto appelli sui social per richiamare l’attenzione sulla sua scomparsa, esprimendo una profonda inquietudine e un desiderio di riaverlo. Nella comunità di Acqualagna, molti raccontano che Riccardo fosse un ragazzo un po’ introverso, forse cambiato dopo le recenti difficoltà familiari.