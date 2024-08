Ricaricare uno smartphone in appena 5 minuti? Grazie a quest’azienda sarà possibile

Il prossimo 14 agosto Realme svelerà al mondo il suo nuovo sistema di ricarica ultra-rapida, in grado di raggiungere i 300W. Non sono emerse indicazioni in merito allo smartphone che beneficerà per primo di questa esclusiva funzionalità.

Nel mentre però, in un video pubblicato su YouTube, dal portale indiano 91Mobiles sono state mostrate tutte le sue sue potenzialità. Tra le indiscrezioni emerse in questi giorni, si è fatto il nome del Realme GT 7 Pro, il prossimo top di gamma del brand cinese, come possibile device utile al lancio della nuova tecnologia. Ma, nelle ultime ore, un noto insider, vicino all’azienda, avrebbe smentito ciò e dichiarato che non si spingerà così oltre in fase di ricarica.

Nelle immagini è possibile vedere il Vice-Presidente di Realme, Chase Xu, mentre mostra la nuova tecnologia in azione. Sono necessari appena 35 secondi affinché lo smartphone raggiunga il 17% di autonomia. Per effettuare una ricarica completa bastano appena 5 minuti, un risultato incredibile se paragonato al Realme GT Neo 5, che può fare affidamento su un sistema di ricarica in grado di raggiungere i 240W. In questo caso, sono necessari 100 minuti per raggiungere il completo caricamento dello smartphone.

Nel video chiaramente non è possibile comprendere la capacità effettiva della batteria del dispositivo utilizzato ed il tempo specifico occorso per arrivare al completamento della carica. Maggiori info verranno certamente svelate nel corso dell’evento previsto per la prossima settimana. Anche Xiaomi ha già annunciato da qualche tempo, precisamente all’inizio dello scorso anno, il suo sistema di ricarica a 300W, ma anche in questo caso non è stato ancora rilasciato alcun device in grado di supportarlo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere all’interno della sezione dedicata ai commenti.