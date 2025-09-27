Ricarica veloce iPhone 17: miglioramenti in Italia

Gli iPhone 17 presentano una ricarica più rapida rispetto ai modelli precedenti, con il modello base che raggiunge il 50% di ricarica in soli 20 minuti, rispetto ai 30 minuti degli iPhone 16. Questa innovazione risulta utile per coloro che necessitano di ricaricare rapidamente il dispositivo.

Secondo ChargerLAB, gli iPhone 17 possono raggiungere una potenza di picco di 27W o 28W utilizzando alimentatori USB di Apple, come quelli da 29W, 35W a doppia porta, 70W, 96W e 140W.

Per quanto riguarda l’iPhone 17 Pro Max, è in grado di raggiungere una potenza di picco di circa 36W, un miglioramento rispetto ai 30W del modello precedente. Per ottimizzare questa ricarica, è necessario utilizzare alimentatori USB-C compatibili, capaci di erogare potenze come 61W, 67W, 70W, 96W o 140W.

Apple ha introdotto anche un nuovo alimentatore “dinamico” da 40W, con una potenza massima di 60W, che consente di distribuire meglio l’energia durante le fasi di caricamento. Tuttavia, questo alimentatore non è disponibile in Italia.

Finora, i test di ricarica sono stati realizzati solo con alimentatori Apple e con l’iPhone 17 Pro Max. È possibile che il modello Air non presenti la stessa velocità di ricarica, ma ulteriori prove offriranno informazioni più dettagliate. Per chi cerca accessori per gli iPhone 17, 17 Pro e Air, esiste una guida specifica consigliata, insieme a suggerimenti sui migliori cavi e caricabatterie adatti a questi dispositivi.