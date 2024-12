Ricarica senza fili a 25 Watt in arrivo

Con l’avvicinarsi del lancio della serie Samsung Galaxy S25, emergono sempre più indiscrezioni dettagliate. Recentemente, è stata pubblicata un’immagine della custodia Spigen per il Galaxy S25 Ultra, che potrebbe suggerire un possibile aggiornamento nella ricarica wireless. L’immagine, pubblicata su X da Jukanlosreve, presenta un design innovativo in stile cristallo liquido, mettendo in evidenza i componenti interni del nuovo smartphone Android di punta.

Un elemento particolarmente interessante è la presenza di un motivo circolare al centro della custodia, accompagnato dalla scritta “MagFit for MagSafe” sulla confezione. Questo suggerisce che quella parte circolare sia progettata per supportare la ricarica wireless di tipo MagSafe; tuttavia, è utile sottolineare che alcune fonti affermano che la ricarica magnetica non sarà presente nel dispositivo.

Le recenti indiscrezioni sul Galaxy S25 rivelano che il nuovo modello offre una capacità di ricarica wireless di fino a 25W, rappresentando un miglioramento rispetto alle generazioni precedenti, in cui le modalità di ricarica senza fili erano limitate. Tuttavia, l’assenza di ricarica magnetica significa che il dispositivo non potrà beneficiare della certificazione Qi 2, la quale richiede non solo velocità di ricarica elevate, ma anche l’inclusione di magneti nel dispositivo.

Nonostante ciò, gli utenti potranno usufruire di una ricarica wireless più rapida, purché utilizzino una custodia compatibile, come quella effettivamente fornita da Spigen. Questo suggerisce che, anche in assenza della ricarica magnetica, ci saranno comunque opzioni valide per gli utenti che desiderano sfruttare al meglio le potenzialità di ricarica del Galaxy S25.

Il nuovo modello sembra quindi orientato a fornire un’estetica innovativa e funzionalità avanzate, rispondendo alle sfide del mercato smartphone attuale. Con queste rivelazioni, il pubblico aspetta con interesse di scoprire ulteriori dettagli ufficiali sul Galaxy S25, che promette di essere un dispositivo all’avanguardia in termini di tecnologia e design.