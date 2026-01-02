Ricarica Foppapedretti 540 Pannolini

🔥 Offerta Amazon
Foppapedretti Piggy Nappy Feeder Refill (Up to 540 Nappies) – Retains Bad Odours with Patented EVOH Technology 7 Layers (Blue) 3 Units (Pack of 1)
Scopri il comfort del Foppapedretti Piggy Nappy Feeder Refill
Il Foppapedretti Piggy Nappy Feeder Refill è il ripristino originale per i sacchetti di plastica del contenitore per pannolini Pig. Questi sacchetti di plastica hanno 7 strati, con tecnologia brevettata che, grazie alla barriera di ossigeno stagna, trattiene la maggior parte dei cattivi odori. Ogni ricarica può contenere fino a un massimo di 180 pannolini (in base alle dimensioni dei pannolini).
Vantaggi pratici:
- Facile da sostituire grazie alle piccole dimensioni e all’apertura centrale comoda del contenitore
- Mantiene un piacevole profumo in casa grazie alla tecnologia di sigillo multi-strato
Altri vantaggi:
Il Foppapedretti Piggy Nappy Feeder Refill è progettato per essere compatibile con il tuo contenitore per pannolini, garantendo una sostituzione facile e veloce. Inoltre, grazie alla sua tecnologia avanzata, questo prodotto aiuta a mantenere un ambiente pulito e fresco.
Acquista ora il Foppapedretti Piggy Nappy Feeder Refill e scopri come rendere la gestione dei pannolini più facile e pratica! Con le sue caratteristiche innovative e la sua facilità d’uso, questo prodotto è un’ottima scelta per le famiglie che cercano un modo più comodo e igienico per gestire i pannolini. Non aspettare, ordina subito e scopri i vantaggi di questo incredibile prodotto!
