Ribimex PRFIL5S3UV Filtro per Acqua, 5″, con Cartuccia, Blu

Descrizione Prodotto

Filtro per acqua

Filtro per la pulizia dell’acqua comodo da montare e smontare, con ottima filettatura per inserimento del tubo d’ingresso e del tubo di uscita.

Ribimex

Una storia di successo dal 1971

Forte dei suoi anni di esperienza nel settore del giardinaggio e del bricolage, Ribimex vanta un ottimo team commerciale, amministrativo e tecnico al vostro servizio. La gamma dei prodotti Ribimex è completa, versatile e studiata per rendere accessibile a tutti il fai da te. La filosofia di Ribimex è offrire prodotti che incontrino le esigenze sia del privato che del professionista.

Dal principiante al professionista

I nostri prodotti sono adatti a ogni tipo di utilizzo. Esistono infatti gamme di prodotti pensate per i principianti, per utilizzi sporadici e poco frequenti, ma esistono anche soluzioni pensate per l’ambito professionale, dalle prestazioni elevate e dotate di caratteristiche specifiche per utilizzi frequenti e intensivi.

Connessioni raccordo 1’’ (26 x 34).

Fornito di cartuccia CFL 5“.

Particolarmente adatto per le pompe grazie alla sua taglia.