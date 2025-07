Ribes nero: il frutto dalle mille virtù per la salute

Il ribes nero è un frutto spesso sottovalutato, ma il suo valore nutrizionale lo rende un prezioso alleato per la salute. Originario della Siberia e del centro-nord Europa, il Ribes nigrum è un concentrato di nutrienti, antiossidanti e sostanze benefiche.

Raccolto in Italia tra luglio e settembre, il ribes nero è caratterizzato da un sapore deciso e un alto contenuto di vitamina C, pari a 181 mg ogni 100 grammi, valore superiore a quello delle arance. Inoltre, presenta 15,38 g di carboidrati, 4,3 g di fibre, 1,4 g di proteine e solo 0,41 g di grassi, risultando quindi leggero dal punto di vista calorico, con 63 kcal per 100 g. Tra i minerali, spiccano potassio, fosforo, calcio e magnesio, assieme a diverse vitamine del gruppo B e una quantità significativa di antociani, responsabili del colore scuro del frutto e delle sue proprietà antiossidanti.

Queste caratteristiche fanno del ribes nero un utile supporto in caso di fragilità capillare e couperose, oltre a potenziali benefici per la vista e le articolazioni, specialmente in patologie infiammatorie come l’artrite reumatoide. Anche l’olio e il succo estratti da questo frutto mantengono queste proprietà, con possibili effetti antimicrobici.

In generale, il ribes nero non è associato a effetti collaterali, ma è consigliabile fare attenzione in caso di epilessia, poiché potrebbe abbassare la soglia di crisi, e in presenza di terapia anticoagulante con warfarin, per il rischio di interazione. È sempre opportuno consultare un medico prima di integrare questo frutto nella propria dieta, soprattutto se si seguono terapie farmacologiche o si soffre di patologie croniche.